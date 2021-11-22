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新住民來台圓夢！大讚台人冬夜送棉被事蹟

▲賈斯汀多才多藝，分享在臺灣發展心得。（圖／移民署提供）
▲賈斯汀多才多藝，分享在臺灣發展心得。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-22 17:40:00

《四方報》報導，來自美國的賈斯汀（Justin Caleb Cooper），從來台讀大學到愛上這裡，後來決定留台並進軍演藝界發展，其中最令他動心起念的是「台灣最美的風景是人心」。賈斯汀說，台灣冬季天氣濕冷，穿好幾件外套都無法入睡，友人即時送來體貼的厚被，讓他非常感恩，直言：「身體、心裡都暖暖的」。賈斯汀希望透過螢光幕介紹台灣，讓世界看見他在台灣築夢的美好。

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在11月25日西洋感恩節即將來臨前夕，移民署北區事務大隊台北市服務站日前舉辦11月份新住民家庭教育及法令宣導活動，邀請初次來台的新住民朋友一同參與，同時來自美國的賈斯汀現身說法分享初次來台奮鬥的過程，並分享小時候在美國過感恩節的習俗。在與大家一起做感恩節火雞吊飾時，他有感而發地說，非常感恩台灣人對他的好。

賈斯汀透露早年他這段在台秘辛。他說，當年住新北投，冬天超級濕冷，認為自己可以撐過去，沒想到差點生病，幸好當時友人拿來一個好大好厚的棉被，說要「送給我的」，讓人感到很感動也很神奇，因為「我都沒有跟別人講這件事」，沒想到台灣人就是那麼體貼，「會雪中送炭、照顧我這個外國人，這不就是當初英國人飄洋過海到美國，受到印地安人照顧的感恩節精神嗎？」他說。

移民署台北市服務站蘇慧雯主任表示，外國朋友來臺奮鬥，不論來自何方，在台灣溫暖的人情加持下，都能找到適合自己舞台發光發熱，「外來人士在台生活諮詢服務熱線」是0800-024-111，服務範圍包括簽證、居留、入出境、工作、教育、稅務、醫療、健保、育兒、安全、住宅、交通、公共事業、宗教、生活、緊急聯絡等16項服務，廣泛且生活化能切合外國朋友日常生活需求。歡迎來自世界各地的朋友前來台灣築夢，實現自己的夢想。


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