22.5億成呆帳？合庫涉違法放貸遠航　高層攻擊基層遭誘導

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年1月法院開庭時，廖說他服務金融業40多年，一直都兢兢業業、奉公守法，從未違法放貸。今天準備程序庭時，廖燦昌、林文理均攻擊孫姓承辦人的證詞遭調查局不正訊問，因此法官當庭勘驗北機站去年5月29日的偵訊影片。
只見調查官對孫姓承辦人動之以情說「（這些人）管你死活，可憐的是我們承辦人，我們只求一份薪水」，並痛批「踩著基層往上爬就是這些人。」
孫姓承辦人看起來滿腹委屈，聽到這些話疑似悲從中來，她拿起衛生紙頻拭淚，對調查官的論述點頭如搗蒜。只不過這些行為遭林文理辯護律師林慶苗質疑，她（孫姓承辦人）說「他們沒人叫我寫」，但調查官仍持續以言語、文件暗示孫女是林文理指示她填寫文件，希望孫女配合特定陳述。
調查官也勸孫姓承辦人「妳要保護自己，不要幫忙隱瞞，22.5億已經變成呆帳了。」廖燦昌辯護律師廖威智主張，實際上本案至今都還在強制執行中，22.5億元目前還不是呆帳，調查官試圖給證人（孫女）壓力；調查官還說「檢察官找他們來問，他們都一推256」，但孫女是第一個被訊問的，調查官提供不實資訊，影響孫女證詞的任意性及正確性，誘導孫女開始陳述廖燦昌相關傳聞內容。
公訴檢察官反擊，孫姓證人是合庫基層，應訊過程承受相當大的心理壓力，孫女也提過回去後還要面對總行人員可能的壓力；而且她一開始沒正面回答，甚至避重就輕，調查官當然要曉諭利害關係。檢方也提到，最高法院曾說過，偵查中不是不能誘導，因為這不是在交互詰問，只是不能誘導做成不實陳述。