長期骨頭痠痛、貧血可別以為只是「宅」太久！出現CRAB當心是多發性骨髓瘤！

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疫情打亂許多人的日常生活，宅久了，因活動量減少、肌肉流失等，許多長輩出現腰痠背痛、頭昏等症狀，小心可能不是「宅在家症候群」，而是「多發性骨髓瘤」的血液疾病。高雄醫學大學附設醫院血液腫瘤內科主任蕭惠樺醫師說明，多發性骨髓瘤可由四大症狀初步判別（螃蟹CRAB），C高血鈣；R腎衰竭；A貧血，日常會比較沒有力氣、走路會喘、心悸等；B蝕骨性病灶，約有8成病患會先出現骨頭痠痛。此外，除了上述症狀，一旦出現抵抗力下降（容易感染）或是蛋白尿等，也可能是多發性骨髓瘤。
乍聽之下多發性骨髓瘤，民眾可能以為是骨頭的腫瘤，其實，它是一種骨髓內漿細胞惡性變化的腫瘤，將影響患者造血、凝血功能障礙等問題，造成全身多發性病變。蕭惠樺主任表示，多發性骨髓瘤是僅次於淋巴癌、血癌，在台灣排名第三的血液惡性疾病。
痠痛好不了？可能不是單純骨頭問題！
由於多發性骨髓瘤初期症狀常以非特異性的骨骼酸痛表現，與老化現象相近，大多病患會先選擇鄰近骨科就醫。不過，蕭惠樺主任提醒，一旦就醫後沒有得到緩解，務必進一步詳細檢測。除了X光檢查疼痛位置，也會搭配抽血檢查，確認是否合併高血鈣、貧血等問題，以及骨髓切片檢查是否有不正常漿細胞的生成。
及早治療提升存活率！組合型療法來助攻
蕭惠樺主任說明，傳統治療多發性骨髓瘤以化學治療為主，需承受高劑量及眾多副作用。不過，隨著醫療進步，目前第一線治療以組合型療法為主，透過精準擊殺癌細胞，同時避免傳統化療副作用，將疾病無惡化存活期大幅延長，重要的是及早發現及早治療，與醫師討論合適治療策略，能有效控制病程發展。
最後，蕭惠樺主任提醒，多發性骨髓瘤屬於中老年疾病，若患者合併CRAB症狀，務必警覺自己可能是高風險族群，一旦確診也不用過於擔心，只要積極配合治療，病程可獲得良好控制，尤其在僅單一漿細胞瘤生長被診斷，五年存活率高達七成以上。
今健康／特別企劃
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