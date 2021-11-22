僑委會台商「被表態」挺萊豬　藍安排童振源專案報告

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總召費鴻泰表示，僑務委員長童振源上周邀集相關世界台商總會相關各地區會長們，以視訊討論中華民國加入CPTPP相關議題。在視訊會議中，應該是討論如何幫助中華民國加入CPTTP，結果童振源竟然將議題導向「反萊豬公投」。費鴻泰指出，童振源在2012年政大國家發展所擔任特聘教授時曾說過：「開放瘦肉精美牛與經貿自由化，『兩者沒有直接關係』；這只是台美雙方眾多貿易往來的一小部分，即使我們開放進口，也不代表台灣經貿比較自由化，像歐盟等國家也沒有開放，難道歐盟就沒有融入全球經貿自由化？」
費鴻泰進一步指出，今年11月3日外交部次長俞大㵢在外交及國防委員會接受詢答時曾說：「美國不是CPTPP的會員國；萊豬不是台美之間唯一的議題，不影響台美多元發展。」
費表示，民進黨一直灌輸老百姓「拒吃萊豬就是不吃美豬」、「不知美豬就是反美」的論調，事實上，台美一年的雙邊貿易，僅就萊豬的部分不到萬分之一佔比，國人對萊豬有疑慮發動公投，政府無論如何都必須維持、嚴守行政中立原則，世界台商總會是一個超越黨派、獨立自主的民間團體，蔡政府藉機設計台商總會，讓僑務委員介入會議，讓當天參與會議的各地區台商們感到相當憤怒。
曾經擔任第11屆世界台商總會長的立委溫玉霞表示，世界台商總會成立迄今已經邁入第28屆，這28年來，台商總會始終保持的獨立自主的社團，凡是攸關於政治相關議題從不涉入，目的在於維持台商總會的團結與和諧，台商總會給外界的印象都是「行善、做公益、愛台灣」，一旦台灣發生天災時，都會在第一時間出手援助，僑委會基於政治需要故意將台商總會引導風向，讓外界誤以為台商總會贊成萊豬進口。
溫玉霞還原20日當天視訊會議過程，僑委會在視訊會議議題是「如何幫助政府加入CPTTP」，世界各地區台商會長本來就在世界各地做生意，經常為中華民國拓展民間外交活動，認為僑委會提出這樣的視訊會議議題，是可以參與討論，但萬萬沒想到，僑委會帶風向變成「台商擔心如果公投通過，將會對台美貿易產生重大影響」，根本就超出視訊會議原本議題範圍，台商總會不是僑委會的附庸、更不是附隨組織，蔡政府為了反公投，不擇手段用在台商頭上，將世界各地台商推到風頭上、火山口。
溫玉霞指出，對於僑委會的作法，世界各地區台商紛紛發表聲明澄清，台商樂於談經貿議題，不想介入政治操作、爭議的議題，台商總會成立28年，做的是公益、行善，為台灣爭取國民外交，是一個獨立自主的社團，不願意涉入、介入政治議題，僑委會的作法已經違反台商總會設立的宗旨，台商總會也曾在第17屆作出「堅守商會自主、超越黨派之原則」的決議，處理總會內外事務，不希望政府過於參與，政府可以輔導、但不可以主導；政府可以了解，但不可以深入，更不能用台商總會的名聲，引導公投議題，僑務委員會應該保持行政中立，不要誤導國人，傷害台商總會的和諧。