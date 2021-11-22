羽球／球后戴資穎下月出戰世錦賽 推聯名行李箱特製款
世界球后戴資穎預計12月5日啟程前往西班牙參加羽球世界錦標賽，這將是他東京奧運後首度出賽，盼能突破過往的8強魔咒，出發前和代言品牌推出聯名行李箱組，呼應球后儘管千錘百鍊，總是相信自己全力以赴的精神。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-22 15:08:44
東奧結束後，小戴都留在台灣訓練，近日出席記者會透露，原想參加印尼2站大賽，但考量今年1月在泰國連續參賽3站感到疲勞，因而作罷，這次第6度出征世錦賽，盼能突破5度止步於8強的困境。
熬雞精品牌娘家將球后戴資穎千錘百鍊，總是全力以赴的精神延續，推出「娘家熬雞精58入Ｘ小戴聯名行李箱20吋組」。此款行李箱以簡約質感鏡面黑為基調，運用燙金細線勾勒Q版小戴，並搭配「BELIEVE IN YOUR POWER」字樣，呼應著球后戴資穎儘管千錘百鍊，總是相信自己全力以赴的精神。
此款行李箱娘家特別邀請國際品牌行李箱專家聯瑩國際一起攜手打造，除了時尚造型，整體功能品質一點也不馬虎，嚴選PC+ABS輕量材質、內嵌式TSA海關鎖、美型鋁合金屬護角、TPR柔軟提把、鋁合金拉桿、靜音6cm飛機雙輪設計，推行輕鬆滑順不費力，兼具時尚與品質，還享一年保固！設計以「戴著夢想出發吧！」為發想概念，期望在歲末迎新之際，一路力挺在追求夢想路上的每個人，也期盼正為了自己的「賽事」努力熬煉一整年辛勞的你，停下腳步好好照顧自己，喝杯熱熱的熬雞精，為自己與愛的人補充元氣，迎接嶄新的一年！