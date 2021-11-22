癌症、三高、糖尿病別亂進補！中醫：「先調後補」免得越補越大洞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭祐睿院長指出，羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、藥燉排骨這常見的４大進補，大致來說都有助補氣、補血，不過細看其實也各自的特性及適合的族群，民眾除了以喜好挑選，也可以視自己的需求做選擇，而在這之前也可以先與中醫師了解。
羊肉爐：羊肉爐常見以羊肉、薑、米酒跟當歸、川芎、黃耆、紅棗等中藥熬煮而成。當歸、川芎補血，黃耆補氣，再加上主角羊肉富含鐵質，具有補元陽、益氣血、治虛勞寒冷的功效，整體不僅補氣又補血，針對補血又更為有利，特別適合貧血、久病體虛、做月子的民眾食用。
薑母鴨：薑母鴨主要以鴨肉、薑、米酒及適量的中藥調製，雖有薑及米酒貌似偏熱，不過鴨肉中醫認為屬性偏涼有助降火，中藥多以滋陰的當歸、川芎為主，是個除了氣血雙補，也有助滋陰降火的補物，適合常覺得身體熱但體溫不高的陰虛火旺族群，該族群也時常有兩顴骨泛紅、口乾、便秘等問題。
麻油雞：麻油雞的麻油，雖然生的味甘、偏寒，具有消炎的作用，不過料理時常見會加入薑片、米酒，兩者皆為辛溫的食材，和麻油一起炒過後整體就會變得溫熱，尤其適合體質虛寒者、四肢冰冷的民眾進補。
藥燉排骨：藥燉排骨主角在於中藥，中藥一般常見使用十全大補湯或四物湯加黃耆、桂皮等，一樣有助氣血雙補，不過比其他補物更為溫順，一般虛寒體質、容易疲勞者都可以適量的服用。
進補先了解要補什麼，貿然進補恐上火、發炎！
郭祐睿院長表示，上述四種方式一般民眾普遍皆可淺嚐，也補得到位，不過大多數的族群並不需要特別進補，從中醫的角度來看，體質虛寒者才需要溫補，此族群在台灣並不多，不虛的族群平補即可，火氣大的族群則用涼補。提醒民眾，若不當進補可能會越補越大洞，可能稍微吃點補物就會上火，產生發炎反應，引起嘴破、皮膚癢、長痘、過敏、腹瀉等問題。
疾病在身別貿然進補，先調後補免傷身！
郭祐睿院長特別提醒，若本身就為癌症、三高、糖尿病、自體免疫疾病等疾病患者更不宜隨意進補，這類族群常會有熱盛、口乾、便秘等情況，應「先調後補」為佳，進補前先洩實火再進行進補。而有些患者也常會有牙齦腫大、嘴破、感覺體溫較高的情況，這種就屬於虛火，就得先清虛火再調補。另外也有些病人喜歡冷飲，常有腹瀉、排便不成形等脾胃虛弱問題，就得先健脾暖胃，若貿然進補恐得不償失。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。