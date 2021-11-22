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藍稱僑委會行政不中立　民進黨：轉移公投立場分歧問題

▲民進黨發言人周江杰批評，國民黨為了轉移自家縣市長與黨中央立場分歧的焦點，扭曲行政中立規定。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨發言人周江杰批評，國民黨為了轉移自家縣市長與黨中央立場分歧的焦點，扭曲行政中立規定。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-22 15:23:52

立法院國民黨團今（22）日召開記者會批評僑委會行政不中立，民進黨發言人周江杰下午表示，國民黨為了轉移自家縣市長與黨中央立場分歧的焦點，扭曲行政中立規定，奉勸國民黨認真向民眾和黨籍縣市長說明公投立場，不要只會扭曲法令或派人來綠營的公投說會鬧場。

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周江杰說，公投本來就是民眾針對政府重大政策、法律等行使直接民權的方式，政府有義務讓民眾可以獲得完整資訊，行政機關作為公投提案的相關關係人，本來就要向社會說明，這是民主國家的常態，國民黨鬧事還不許別人辯護，真的是很奇怪。

周江杰指出，在世界台商總會號召下，僑委會與各洲台商總會、僑界領袖以視訊會議方式，討論台美經貿關係及台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的衝擊，與會者紛紛以個人立場擔憂「反美豬公投」，恐會造成台灣加入CPTPP與台美經貿之間的障礙。

「只是跟國民黨意見不同，就要被拿出來抹黑、打擊嗎？」，周江杰進一步表示，若照國民黨誣控的標準，前總統馬英九2013年出席世界台商總會會議，說明簽署兩岸服務貿易協議，難道也是濫用行政資源？請國民黨不要自己黨內意見分歧，就要亂扯不相干的規定。

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