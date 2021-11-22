公投風向觀測站！四大案「線上PK」不同意票領先

國民黨與與民間社團發起四大公投，包括「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」以及「珍愛藻礁」，12月18日交由全民公投，決定政府政策。這是繼2004年、2008年與2018年後，台灣史上第四次舉行全國性公民投票，也是首次公投與大選脫勾，首度單獨舉行公投。
記者朱啓瑜/綜合報導
2021-11-22 15:41:29
《NOWnews今日新聞》製作公投專頁，讓讀者能夠掌握全面資訊，更在NOWnews民調上設計PK擂台，讓民眾能夠投票表達意見！持續觀察社會對四大議題的看法。綜合18日到22日的統計，可以發現四大議題的網路投票結果中，到目前爲止皆是「不同意」多過「同意」。
PK擂台數據顯示，重啟核四議題不同意68.69%同意31.31%，有投不同意的網友留言「我支持核能但反對核四，核四的建築本身就有問題」但也有投同意的網友表示「過慣了有電力的生活，回到無電力的生活很難」。反萊豬不同意票占70.03%同意則是29.93%，有投同意的網友認為「歐洲拒絕萊豬、韓國拒絕萊豬、大陸拒絕萊豬，腦袋有洞的政府才讓人民吃萊豬」。
公投綁大選不同意票74.61%同意票25.39%，有不同意的網友說之前曾經邊投票邊開票感覺很不好，也有投同意的網友表示「投票活動太多勞民傷財」；反三接不同意票77.42%同意票22.58%，有投不同意票的網友說：「北部就是非常需要用電，在不破壞生態的情況下為什麼不能蓋？」面對執政黨喊出口號「四個不同意，臺灣更有力」，反對黨和民間團體要如何持續推進？《NOWnews今日新聞》將帶您持續關注。