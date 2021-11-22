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公投風向觀測站！四大案「線上PK」不同意票領先

▲「四個不同意、臺灣更有力！」是民進黨此次公投打出的口號。(圖／翻攝畫面)
▲「四個不同意、臺灣更有力！」是民進黨此次公投打出的口號。(圖／翻攝畫面)

記者朱啓瑜/綜合報導

2021-11-22 15:41:29

國民黨與與民間社團發起四大公投，包括「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」以及「珍愛藻礁」，12月18日交由全民公投，決定政府政策。這是繼2004年、2008年與2018年後，台灣史上第四次舉行全國性公民投票，也是首次公投與大選脫勾，首度單獨舉行公投。

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《NOWnews今日新聞》製作公投專頁，讓讀者能夠掌握全面資訊，更在NOWnews民調上設計PK擂台，讓民眾能夠投票表達意見！持續觀察社會對四大議題的看法。綜合18日到22日的統計，可以發現四大議題的網路投票結果中，到目前爲止皆是「不同意」多過「同意」。

▲NOWnews民調，針對重啟核四意見調查結果。▲NOWnews民調，針對重啟核四意見調查結果，不同意有68.69%同意票則是31.31%，此調查持續中，票數未必是最終結果。 
▲NOWnews民調，針對「反萊豬」意見調查結果，不同意有68.69%同意票則是31.31%，此調查持續中，票數未必是最終結果。▲NOWnews民調，針對「反萊豬」意見調查結果，不同意有70.03%同意票則是29.97%，此調查持續中，票數未必是最終結果。
▲NOWnews民調，針對「公投綁大選」意見調查結果，不同意有68.69%同意票則是31.31%，此調查持續中，票數未必是最終結果。▲NOWnews民調，針對「公投綁大選」意見調查結果，不同意有74.61%同意票則是25.39%，此調查持續中，票數未必是最終結果。
▲NOWnews民調，針對「反三接」意見調查結果，不同意有68.69%同意票則是31.31%，此調查持續中，票數未必是最終結果。▲NOWnews民調，針對「反三接」意見調查結果，不同意有77.42%同意票則是22.58%，此調查持續中，票數未必是最終結果。

PK擂台數據顯示，重啟核四議題不同意68.69%同意31.31%，有投不同意的網友留言「我支持核能但反對核四，核四的建築本身就有問題」但也有投同意的網友表示「過慣了有電力的生活，回到無電力的生活很難」。反萊豬不同意票占70.03%同意則是29.93%，有投同意的網友認為「歐洲拒絕萊豬、韓國拒絕萊豬、大陸拒絕萊豬，腦袋有洞的政府才讓人民吃萊豬」。

公投綁大選不同意票74.61%同意票25.39%，有不同意的網友說之前曾經邊投票邊開票感覺很不好，也有投同意的網友表示「投票活動太多勞民傷財」；反三接不同意票77.42%同意票22.58%，有投不同意票的網友說：「北部就是非常需要用電，在不破壞生態的情況下為什麼不能蓋？」面對執政黨喊出口號「四個不同意，臺灣更有力」，反對黨和民間團體要如何持續推進？《NOWnews今日新聞》將帶您持續關注。

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民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
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