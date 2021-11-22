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換屋需求大！專家教你3招　聰明挑選「大坪數」房產

▲大坪數的房產通常各項條件優良，吸引不少換屋族。（圖／21世紀不動產企劃研究室提供）
▲大坪數的房產通常各項條件優良，吸引不少換屋族。（圖／21世紀不動產企劃研究室提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-22 15:34:23

近期房市「小宅」當道，難道大坪數產品沒市場了嗎？事實上，928檔期中，大坪數房產的交易量也維持一定的交易量。房仲業者表示，資金進駐、台商回流，科學園區種種因素發展下，大坪數房產買氣依然熱絡，不少家庭成員增長的夫妻、退休世代因為想要更大的生活空間及居住環境，而衍生的換屋需求也不在少數。

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根據內政部不動產交易實價登錄資料顯示，在65至100坪的物件設定（華廈、住宅大樓、辦公大樓、店面、公寓、透天厝等資料）下，以近3年六都中房價較高的區域為例，大坪數房產交易量並沒有想像中的少，反而從2019至2020年買賣數據中，都展現出交易量穩定的現象。

▲大坪數房產交易量變化 。資料來源為內政部。（表／21世紀不動產彙整）
▲大坪數房產交易量變化 。資料來源為內政部。（表／21世紀不動產彙整）
據21世紀不動產企劃研究室觀察，在今年建商推出的百億指標案件中，3至4房的中大坪數產品佔多數，這意味著建商已把目標放在換屋族的市場。此外，受到新冠疫情、中美貿易戰、低利率的情況下，台商回流帶著大筆資金挹注房市，大坪數商辦、房產也成為該族群資產配置的布局重點。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱補充，一般來說大坪數的戶型通常格局方正、採光好，通常所在社區設施較為完善且交通條件較好、環境優越、住戶素質較高、物業管理服務好，基於這些優點，大坪數的物件通常相當受歡迎，一推出就吸引買家出手，房價也相當具有保值及升值空間。

不過，想要挑選到適合的大坪數房產，房仲業者建議，民眾首先針對家庭成員狀態挑選置產地點，銀髮族要考慮生活及醫療便利性，家中有小朋友的則要考慮托育機構多寡及周遭國小國中等校區是否臨近或者通勤上學的交通便利性；第二，購買大坪數房產的多為大家族，大樓則要考慮社區停車位的配給率，透天則要看是否一樓有足夠的停車空間，若是停車位不足夠給家族成員停放將會影響到日後停車的便利性；最後，由於社區的管理費通常是依照權狀坪數做計算，購買前要把每坪管理費考慮進去，大坪數計算下來，每個月的管理費也算是一筆不小的固定支出。

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