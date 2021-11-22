COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中警1億1千餘萬元汰換警用汽機車　提升打擊犯罪能量

▲今（22）台中市警察局在中庭廣場舉行巡邏車23輛驗收及交車儀式
▲今（22）台中市警察局在中庭廣場舉行巡邏車23輛驗收及交車儀式

記者鄧力軍/台中報導

2021-11-22 16:44:52

臺中市政府警察局辦理警用車輛汰舊換新，於110年度獲編列新臺幣1億1,475萬元，規劃採購警用汽車121輛、機車147輛，目前已有警用汽車71輛及機車147輛完成驗收合格並交車使用，其餘TOYOTA CAMRY巡邏車25輛、偵防車25輛也將於11月底陸續完成交付。今（22）日警察局在中庭廣場舉行巡邏車23輛驗收及交車儀式。

我是廣告 請繼續往下閱讀

此外，警察局於109年已汰換104輛警用汽車、620輛警用機車，兩年來總計汰換225輛警用汽車、767輛警用機車。汰換汽車的廠牌、車型都是由各分局、（大）隊同仁依據勤務需求以及轄區特性自行選定。且為強化警用汽車安全性，巡邏車預算單價自65萬元提高為90萬元、偵防車預算單價也從63萬元增加為85萬元，全面提升各項主、被動安全配備，以確保員警執勤安全。


今（22）日警察局在中庭廣場舉行巡邏車23輛驗收及交車儀式，本批係以福特六和KUGA EcoBoost180時尚型為基礎打造的巡邏車，搭載全新調校之1.5L三缸渦輪增壓汽油引擎及8速自排變速箱，最大馬力180ps、最大扭力26.3kg-m、最佳油耗15.9km-L，兼具充沛動能與絕佳油耗；另外全車配備7顆安全氣囊（簾）、ABS防鎖死煞車控制系統、EBA煞車力道輔助系統、EBD電子煞車力道分配系統、TCS循跡防滑控制系統、先進式電子車身動態穩定系統（附加RSC車輛防滾系統）、BLIS視覺盲點偵測系統（附CTA倒車來車警示系統）、LDW車道偏移警示系統等，主動及被動安全配備大幅提升，可預警可能發生的危險路況，提醒執勤員警早一步避險。


車輛驗收主持人警察局副局長邱文亮表示，本年度警用車輛採購款式皆為市場最新車款，不止車輛的性能優越，安全配備更是與時俱進，能提升執勤員警的機動性與安全性，強化快速機動打擊犯罪的效率。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀