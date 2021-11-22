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超商店員刺死　江啟臣：蔡英文只關心Podcast、三色豆

▲江啟臣今（22）日批評總統蔡英文對震驚社會的超商刺殺案默不吭聲，卻只關心政治與網紅操作。（資料照／屏東縣政府提供）
▲江啟臣今（22）日批評總統蔡英文對震驚社會的超商刺殺案默不吭聲，卻只關心政治與網紅操作。（資料照／屏東縣政府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-22 16:43:14｜2021-11-22 16:44:41

針對桃園超商店員遭刺身亡，迄今因超商店員勸導民眾戴口罩而遭攻擊的重大社會案件，已有6件，國民黨立委江啟臣今（22）日指出，總統蔡英文對此默不吭聲，只看到總統關心她的Podcast、三色豆、NBA球星、林靜儀補選、反對公投。

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江啟臣指出，蔡英文口口聲聲承諾補好社會安全網，從上任迄今仍是一張破網。江回顧，蔡英文曾說：「一個政府不能永遠在震驚，它必須要有同理心。沒有人可以替受害者家屬承受傷痛，但是，一個政府、尤其是第一線處理問題的人，必須要讓受害者以及家屬覺得，不幸事件發生的時候，政府是在站他們這一邊」、「除了同理心之外，政府更應該要提出解決的方法。全力防止悲劇一再發生，從治安、教育、心理健康、社會工作等各個面向，積極把破洞補起來」

江質疑，蔡英文於2020就職演說也再次給出相同承諾，但6年過去了，補好了嗎？ 翻開蔡英文總統的臉書，除了滿滿的宣導公投四個不同意，關心她的Podcast、三色豆、NBA球星、林靜儀補選，跑跑行程，提供冰冷的數字，和抗中保台外，對於重大社會案件一再發生，總統連震驚也沒了，選擇默不吭聲、裝聾作啞，「請問您的同理心呢？您領導的政府又站在哪裡？」

江啟臣強調，維護治安、保護人民生命財產是國家的責任， 攸關社會安全的政見剩下空口白話，是要人民如何安居樂業？社會安全網補漏一再跳票，讓人民生活於恐懼之中，是政府失職、執政失能。

江啟臣批評，面對重大社會治安案件一再發生，蔡政府不在乎過去承諾的政見跳票，也已不會震驚，因為他們只關心自己政權的延續，早忘了照護看顧人民生命財產安全的國家義務，面對一個只顧自己、不顧人民的政府，我們如何期待社會安全？說好的安居樂業更是遙不可及。

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