COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

超商店員枉死　蔣萬安轟政府：社會安全網到底要補多久

▲桃園發生震驚社會的店員刺殺案，國民黨立委蔣萬安要求政府儘速修補社會安全網。（NOWnews資料照）
▲桃園發生震驚社會的店員刺殺案，國民黨立委蔣萬安要求政府儘速修補社會安全網。（NOWnews資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-22 16:57:09｜2021-11-22 17:43:59

針對桃園一名29歲的超商店員遭刺身亡，立委蔣萬安蔣萬安今（22）日指出，震驚社會的屏東挖眼案發生不到2個月，昨天又傳出超商店員遭刺身亡的憾事，兇嫌並向警方自稱患有精神疾病，長期看診服藥。他質疑，總統承諾的修補社會安全網破洞，到底還要等多久？

我是廣告 請繼續往下閱讀
超商店員勸導民眾戴口罩而遭攻擊的重大社會案件，迄今已發生6件。對此，蔣萬安重申民眾的焦慮：「小燈泡犧牲那麼久，社會安全網的洞補了嗎？」、「說好的社會安全網？司法改革？該不該快點修法了啊」、「妳的社會安全網在哪？勸說戴口罩就要被殺死，妳看不到嗎？」，還要多少次的「遺憾」、「痛心」，政府才願意正視社會安全網的破洞並補漏，不讓悲劇重演？

蔣強調，施行將近30年的《精神衛生法》，距離上次修法已經超過10年，如今仍停留在「就醫治療」的觀念，早已無法應付社會現況。他先前已提出修法草案，修正精神病患者的緊急安置、強制治療條件，建構完整而持續的精神醫療照護網絡，希望讓現行制度趕上時代的需求，完善社會安全網，但一年又要過去，直到今日仍在苦等行政院的版本。

蔣萬安表示，再多的抱歉都無法喚回逝去的生命，政府不該只是嘴巴上喊口號，應該拿出更實際的作為。目前立法院正在進行衛福部的預算審查，他已要求行政部門儘速提出具體的辦法，並將《精神衛生法》草案送入立法院完成審查通過。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀