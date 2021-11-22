超商店員枉死 蔣萬安轟政府：社會安全網到底要補多久
針對桃園一名29歲的超商店員遭刺身亡，立委蔣萬安蔣萬安今（22）日指出，震驚社會的屏東挖眼案發生不到2個月，昨天又傳出超商店員遭刺身亡的憾事，兇嫌並向警方自稱患有精神疾病，長期看診服藥。他質疑，總統承諾的修補社會安全網破洞，到底還要等多久？
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-22 16:57:09｜2021-11-22 17:43:59
超商店員勸導民眾戴口罩而遭攻擊的重大社會案件，迄今已發生6件。對此，蔣萬安重申民眾的焦慮：「小燈泡犧牲那麼久，社會安全網的洞補了嗎？」、「說好的社會安全網？司法改革？該不該快點修法了啊」、「妳的社會安全網在哪？勸說戴口罩就要被殺死，妳看不到嗎？」，還要多少次的「遺憾」、「痛心」，政府才願意正視社會安全網的破洞並補漏，不讓悲劇重演？
蔣強調，施行將近30年的《精神衛生法》，距離上次修法已經超過10年，如今仍停留在「就醫治療」的觀念，早已無法應付社會現況。他先前已提出修法草案，修正精神病患者的緊急安置、強制治療條件，建構完整而持續的精神醫療照護網絡，希望讓現行制度趕上時代的需求，完善社會安全網，但一年又要過去，直到今日仍在苦等行政院的版本。
蔣萬安表示，再多的抱歉都無法喚回逝去的生命，政府不該只是嘴巴上喊口號，應該拿出更實際的作為。目前立法院正在進行衛福部的預算審查，他已要求行政部門儘速提出具體的辦法，並將《精神衛生法》草案送入立法院完成審查通過。