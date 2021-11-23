房市／八年級購屋重視外觀　外送選擇、不犧牲享樂更重要

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在地房仲觀察這群八年級生的購屋愛好，有三大取向，第一，視覺系、要好不要舊。信義房屋平鎮店專員劉得任觀察，八年級生較不如傳統購屋族看屋在意便宜、坪數大等條件，八年級生出身大多物質豐足，因為從小接觸的日常用品都不差，因此買房子重視社區管理與外觀，對於屋齡新、管理完善的社區大樓好感度佳。
信義房屋大竹店主任戴仁宏舉例，就曾有八年級客戶在總價800多萬2房加車位，與總價600多萬3房加車位之間抉擇，後者總價較便宜、坪數較大，但屋齡較前者多了15年，最後這位八年級生客戶還是選擇屋齡較新、坪數較小的房屋，日後帶親朋好友作客較有面子、修繕費負擔也較小。
其次是八年級生大多仰賴外送，因此居住環境外送店家要夠多。戴仁宏觀察，八年級生較多是男女朋友準備結婚前買房，他們大多三餐外食，也習慣仰賴外送平台，也因此偏好商圈發展成熟，可外送美食店家多的生活環境。也因此，傳統市場就不一定是他們購屋的考量重點。
第三大特點是購屋貸款不能影響享樂預算，信義房屋長庚重劃店李德煌表示，八年級生較著重即時享樂，雖然有成家需求而購屋，但也因去年下半年以來房價漸高會傾向往郊區購屋，但通勤時間最多能接受1小時內，若是預算不足，則選擇在市區租屋，不一定要買房。
李德煌舉例，他的七年級生朋友在桃園中路特區購屋，每天六點半就要出門，送完小孩後再通勤到台北市區，來回通勤四小時，若是八年級生，則會選擇生活品質與居住空間均衡，買的住宅空間小一點，但房貸不能影響休閒娛樂預算。
戴仁宏觀察，八年級生購屋族群約7到8成有長輩幫忙出頭期款，再由8年級生付每月貸款，而對長輩來說，也是投資下一代、為下一代做資產配置。