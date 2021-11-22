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被立委點名影射為禿鷹　台鋼澄清駁斥：皆合法經營

▲國內靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，針對被叫「禿鷹」一詞，市場派台鋼盟董事長王炯棻前往台北地檢署按鈴提吿。（圖／台鋼提供）
▲國內靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，針對被叫「禿鷹」一詞，市場派台鋼盟董事長王炯棻前往台北地檢署按鈴提吿。（圖／台鋼提供）

記者許家禎/台北報導

2021-11-22 17:33:29｜2021-11-22 17:41:32

針對光洋科爆發經營權之爭，衍伸台鋼被影射為是禿鷹，用少數股權取得公司經營權。為此，台鋼集團今（22）日聲明，目前在各上市櫃公司股權都是最大股東，加上友軍超過20%，絕非僅憑少數股權取得經營權。對照馬堅勇在光洋科僅持有800張（0.14%）股票，凸顯馬才是以「奈米股權」擔任董事長，且各公司台鋼集團均用心經營，絕非「禿鷹」。

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宣布成為光洋科新任董事長的王炯棻，針對被誣指為「禿鷹」，已向台北地檢署按鈴提吿。但今日又有立委們在立法院財委會提到此事，立委郭國文更直指台鋼集團透過不同子公司跟銀行聯貸、再透過高質押去買下一家公司，認為此舉已經擾亂資本市場，金管會應該正視。

為此，台鋼集團聲明指出，集團依據政府法令及相關規定，合法投資各上市櫃公司，都是以最大股東身份，並非只憑少數股權就取得公司經營權。據瞭解，台鋼集團及友軍目前投資上市櫃公司持股，包括：春雨35%、榮剛25%、台苯27%、友訊21%、久陽35%、精剛25%、沛波50%、易通展40%、友勁42%、加捷29%。

台鋼表示，相較於台鋼集團的可控股權，對照光洋科已被解任的前董事長馬堅勇的持股，馬在光洋科僅持有800張（0.14%）股票，馬堅勇才是以「奈米股權」擔任董事長。

至於光洋科公司派馬堅勇方則未針對「奈米股權董事長」說法做回應，僅說台鋼近日對光洋科以不合法行為爭取公司經營權，已引起立法委員、金管會及財政部等單位注意，甚至，財政部已祭出政策，打擊股市禿鷹，希望遏止有心人的非法併購合法合規公司。光洋科對此表示高度支持，盼政府及有關單位儘速施行，以維護市場機制正常運行。

今日上午財委會中，金管會主委黃天牧表示不便評論個案，但指出有初步掌握立委們質疑之公司相關持股資訊。只是他也坦言，持股少卻藉由徵求委託書來取得經營權，確實不符合社會公義，強調7月已經委外成立專案小組，針對委託書徵求制度進行研究與檢討。另外，銀行端部分，也會要求銀行授信給企業時必須要嚴謹，以免助長炒房與市場禿鷹之行為。

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