「兵棋推演」「綜合實作」雙項特優 黃偉哲率隊奪佳績

為強化全民災害防救效能，台南市政府於今年 4 月啟動 110 年全民防衛動員暨災害防救（民安 7 號）演習，由市長黃偉哲擔任指揮官率領市府團隊參演，情境設定以六甲 - 木屐寮地震為主軸，伴隨大豪雨引發各項複合型重大災害為主題。經行政院評鑑後，台南表現優異，榮獲 6 都唯一「兵棋推演」及「綜合實作」等 2 項演習「特優」縣市，繼 108 年三料冠軍後，再次創下亮眼成績。

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▲台南市榮獲六都唯一「兵棋推演」及「綜合實作」等 2 項演習特優縣市（圖／台南市政府提供）

黃偉哲表示此次演習秉持「居安思危，有備無患」之原則，運用「動員、戰綜、災防」三合一會報聯合運作機制，以整合市府團隊、國軍部隊、自主防災社區、民間組織與慈善團體之救災能量，並綜合雲林縣、屏東縣、高雄市等鄰近縣市之跨區支援，透過兵棋推演及實兵演練，驗證本市全民防衛動員效能，進而推動本市成為抗災、耐災的韌性城市。值得一提的是，台南市府於演習中發送災害警示簡訊，由消防局利用救災、救護平板、即時影像傳輸系統及 UAV 無人飛機吊掛擴音器等新式器材進行救災。社會局利用防災公園開設戶外收容場所，利用 FB 網路直播進行演習直播供市民觀賞兵棋推演過程等，皆屬創新作為。

演習當日進行兵棋推演，假設「災害警報傳遞與發放、災害應變中心開設與運用」、「前進指揮所開設、大樓倒塌人命搶救、大量傷病患緊急醫療救護」、「道路橋樑、維生管線、電力設施、毒化物外洩搶救作為」、「災民收容安置、鄉民預防性疏散撤離」、「自主防災社區運作、災後復原重建及災害減免稅捐」等五大狀況，採有腳本方式下達狀況，輔以臨機提問實施研討，以提升應變能力。另外，為豐富民安 7 號演習陳展內容，讓參訪觀眾看見觀測設備的演進、土石流預警機制的進步，市府特別邀請行政院農業委員會水土保持局研發的第三代「行動式土石流觀測車」前來展出，展現結合科技智慧防災的成效。

▲大樓倒塌，消防人員率領搜救犬進行搶救（圖／台南市政府提供）