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林心如聽到大S離婚吐4字　激吵楊謹華「頭險被扭斷」

▲楊謹華（左）、林心如在《華燈初上》搶男人、鬥心機。（圖／記者林調遜攝）
▲楊謹華（左）、林心如在《華燈初上》搶男人、鬥心機。（圖／記者林調遜攝）

記者羅凌筠/台北報導

2021-11-22 20:30:00｜2021-11-22 20:36:47

斥資2.5億的Netflix懸疑影集《華燈初上》，今（22）日舉辦首映記者會，製作人兼女主角林心如，率領楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉、章廣辰、修杰楷隆重出席，林心如3月參加大S、汪小菲結婚10周年聚餐，被問到這對佳偶宣布離婚，林心如有感要「珍惜當下」，她說：「那是人家家務事，我也是跟你們一樣剛剛才知道。其實人生每一刻都在變化，所以我覺得我們都要好好珍惜當下，活在當下。」

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▲《華燈初上》小姐們謝瓊煖（左起）、謝欣穎、郭雪芙、劉品言、江宜蓉一字排開美如畫。（圖／記者林調遜攝）
▲《華燈初上》小姐們謝瓊煖（左起）、謝欣穎、郭雪芙、劉品言、江宜蓉一字排開美如畫。（圖／記者林調遜攝）
林心如詮釋80年代日式酒店媽媽桑，在片場，化妝間就是女演員們的專屬包廂，裡面放滿威士忌，讓「小姐」們下午就開喝，醞釀鏡頭開拍後陪酒、尋開心的感覺。為了還原80年代酒店文化，林心如做了田野調查，拍戲也「坐檯」坐了4個月，問及殺青後有什麼後遺症？林心如笑說有次吃日式料理，師傅才將毛巾放到她面前，她就自然脫口：「歡迎光臨（日語）。」當場糗翻。全劇組酒量最好的是郭雪芙，喝起高粱非常海量，連林心如也嚇到：「不像年輕人出去玩會喝的酒。」

▲《華燈初上》四帥章廣辰（左一）、張軒睿（左四）、鳳小岳（右五）、修杰楷（右一）。（圖／記者林調遜攝）
▲《華燈初上》四帥章廣辰（左一）、張軒睿（左四）、鳳小岳（右五）、修杰楷（右一）。（圖／記者林調遜攝）
林心如、楊謹華演一對感情好到形同「男女朋友」的閨密，因為鳳小岳而姊妹情生變，有一場吵架戲爆發肢體衝突，楊謹華拍到走心，直呼：「想把對方頭扭掉。」她對林心如的感情是百般忍讓、處處為她著想，又不想被對方可憐施捨，才會彼此相愛相殺，楊謹華演起來頗有感觸，認為交朋友應有一把尺：「朋友之間還是要保持距離，越界以後關係就很糾葛。」

《華燈初上》耗時4年籌備劇本，劇情以懸疑推理包裝酒場人性，日式酒店小姐們的造型也相當多變，每個小姐的戲服就高達近60套，全劇服裝更累積上千套，精緻考究還原1988年的時代背景。11月26日將在Netflix上線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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