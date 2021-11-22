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金正恩成立「處女歡樂組」　脫北者公開極品美人驗身過程

▲金正恩組「歡樂組」，極品美人驗身流程公開。（圖／周星河YouTube）
▲金正恩組「歡樂組」，極品美人驗身流程公開。（圖／周星河YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-22 19:20:00

北韓「歡樂組」是金日成執政期間，於1978年成立的組織，包含提供性服務的「滿足組」、按摩服務的「幸福組」，以及表演的「歌舞組」，組員年齡於13至25歲間，且必須是處女才能加入，不過其兒金正日在1994年取消制度，直到金正恩上位後，他重啟「歡樂組」當自己的地下後宮之外，其他入選的極品美女，都會淪為官員的情婦。

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▲「歡樂組」都是在學校進行選拔。（圖／周星河YouTube）
▲「歡樂組」都是在學校進行選拔。（圖／周星河YouTube）

根據《東亞日報》脫北記者周星河（音譯）透露，金正日執政時期，「歡樂組」會採三輪機制審查，選中的50名分別以臉蛋、全身照、家庭等個資造冊，一人大約3頁，金正日再從150頁裡選出10人，再從中挑3名吃飯，最終取2位，獲選者除了提供性服務，當年還要陪打獵與游泳，而落選者如果條件優越，還會被指派當黨內大佬的小三。

南韓媒體曾採訪一名脫北女，她透露「歡樂組」分為滿足組、幸福組、歌舞組，金正恩會與官員到學校舉辦「歡樂組選拔」，參加者大多是漂亮、腿長的10多歲女學生，一開始都要被驗身，確定為處女才能進行選拔，她們加入後還得接受服裝禮儀、陪酒、性服務以及避孕集訓，以便成為官員性奴，而組員並非無償付出，除了獎金，還會收到各式禮物。

其實「歡樂組」在1992年時，因金正日無法再接受性服務，1994年選出最後2名組員後取消選拔，直到他過世，兒子金正恩上位，再度重啟組織，歡樂組員除了當金正恩後宮，大多也會被派去陪高官睡覺。

▲金正恩。（圖／美聯社／達志影像）
▲金正恩遭爆偏愛比自己高的長腿美女。（圖／美聯社、達志影像）
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