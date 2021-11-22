鷹眼回家也要幫忙換尿布！傑瑞米雷納化身女兒傻瓜

漫威影業全新超級英雄影集《鷹眼》即將在本周11月24日獨家於影音串流平台Disney+ 上線，「鷹眼」克林特巴頓（Clint Barton）將與年輕氣盛、自稱為「世界上最偉大的弓箭手」的凱特畢夏普（Kate Bishop）組成「期間限定師徒組」，在聖誕節整裝出任務，守護正義。繼艾美獎三項獲獎的《汪達幻視》、艾美獎五項提名的《獵鷹與酷寒戰士》、粉絲喜愛度破表的《洛基》、以及翻轉漫威著名事件的《無限可能：假如…？》，《鷹眼》將成為廣大漫威宇宙中第五部於Disney+ 推出的影集作品。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-22 19:32:13
在日前於洛杉磯舉辦的首映會，戲中心心念念想回家過節的傑瑞米雷納也不負「女兒傻瓜」盛名，帶著8歲的女兒到現場共襄盛舉，延續先前自曝女兒把英雄制服誤認做爸爸的睡衣，當在紅毯訪問中被問及女兒到底知不知道老爸是鼎鼎大名的「鷹眼」，傑瑞米雷納笑著回答：「她應該終於第一次正式了解老爸到底都在做什麼，對我個人來說也是一個非常特別的時刻。」漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）也現身說道，在《復仇者聯盟：奧創紀元》中，觀眾能看到鷹眼是復仇者當中有家室的英雄，因此也讓團隊有了製作一個佳節主題的機會：「不一定所有事都要跟世界末日、轟炸地球有關，這次純粹是關於鷹眼到底有沒有辦法趕回家過聖誕節！」
身為復仇者聯盟六位元老成員之一的傑瑞米雷納，提及他長年飾演的這位超級英雄時打趣的說，「鷹眼」應該是眾多英雄中觀眾最能共鳴的角色，全新影集中更重新定義了「超級英雄」的形象，鷹眼其實也有平凡無奇的一面，像你我一樣有家庭，在外射箭走跳後回家還是需要幫忙換尿布！執導其中三集的導演瑞斯湯瑪斯（Rhys Thomas）也表示自己非常喜歡鷹眼低調演繹的英雄主義：「克林特巴頓充滿力量的個性非常吸引人，不過他並不會向外張揚，他的力量隱藏在不完美且複雜的外表下。」