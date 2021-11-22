COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

連俞涵變身「退婚女王」　逼宮《茶金》郭子乾

▲連俞涵（左）、溫昇豪在《茶金》仰慕之情升溫。（圖／公視）
▲連俞涵（左）、溫昇豪在《茶金》仰慕之情升溫。（圖／公視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-11-22 19:36:42

連俞涵上周在《茶金》升格為「新社長」，李杏、許安植加入，強化大女主戲定位，第三、四集平均收視率分別為1.50及1.68，瞬間收視高點1.83，落在連俞涵試穿婚紗，次高則落在連俞涵揭發曾少宗（飾武雄）入贅的陰謀是為了賣掉家裡的資產，郭子乾（飾吉桑）與連俞涵（飾小吉）的父女交心戲，連俞涵溫柔而堅定地說出：「你不想當養子，我也不想當相夫教子的平凡女人。」獲得許多粉絲肯定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲連俞涵披婚紗不向命運低頭。（圖／公視）
▲連俞涵披婚紗不向命運低頭。（圖／公視）
小吉（連俞涵飾）婚事不順，上周被準附馬爺范文貴（薛仕凌飾）的父親（溫吉興飾）逼退婚，這次，主導權換成小吉，小吉被粉絲喻為「退婚女王」，連俞涵回應說：「不喜歡有猶豫就不要結婚，退婚不可恥，任何時候都不要為了別人委屈自己。」雖然連俞涵台詞不多，但是表情、眼神超吸睛，跟KK（溫昇豪飾）眉來眼去的，連俞涵說：「看到KK就自然流露小吉對KK的仰慕與欣賞，很發自內心。」根本就不用特別準備。

▲郭子乾（左）在《茶金》裡賞識認真的薛仕凌。（圖／公視）
▲郭子乾（左）在《茶金》裡賞識認真的薛仕凌。（圖／公視）
對於吉桑被女兒逼宮卻超有肚量，郭子乾說：「看到自己女兒，某種展現不服輸的精神與意志，而且，看到爸爸起起落落，她也在想辦法，身為爸爸的覺得很欣慰。」雖然「新社長這個頭銜聽來有點刺耳，畢竟自己還在公司，但是真實世界的任何一個父親，看到兒女有天分又努力學，都會很替兒子、女兒高興，畢竟都是自家人，有傳承是好事。」而對於無緣的女婿范文貴（薛仕凌飾），他還是愛才惜才，十分肯定。

▲天才茶師許安植勇闖第一關考驗。（圖／公視）
▲天才茶師許安植勇闖第一關考驗。（圖／公視）
而天才茶師羅山妹（許安植飾）通過第一關考驗，用爛茶菁做出4種茶，獲得總茶師石頭（徐灝翔飾）的肯定，吉桑露出肯定的溫暖微笑，聽到山妹人氣暴衝，獲粉絲肯定，許安植說：「大家的給予的讚美和鼓勵，我都收到了。對我來說，山妹是希望的象徵，她的純粹、堅持與熱忱，是非常具有感染力的。而我之所以能夠受到關注，都是來自於她的光芒。謝謝你們喜歡山妹。」
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀