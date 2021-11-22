連俞涵變身「退婚女王」　逼宮《茶金》郭子乾

連俞涵上周在《茶金》升格為「新社長」，李杏、許安植加入，強化大女主戲定位，第三、四集平均收視率分別為1.50及1.68，瞬間收視高點1.83，落在連俞涵試穿婚紗，次高則落在連俞涵揭發曾少宗（飾武雄）入贅的陰謀是為了賣掉家裡的資產，郭子乾（飾吉桑）與連俞涵（飾小吉）的父女交心戲，連俞涵溫柔而堅定地說出：「你不想當養子，我也不想當相夫教子的平凡女人。」獲得許多粉絲肯定。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-22 19:36:42
小吉（連俞涵飾）婚事不順，上周被準附馬爺范文貴（薛仕凌飾）的父親（溫吉興飾）逼退婚，這次，主導權換成小吉，小吉被粉絲喻為「退婚女王」，連俞涵回應說：「不喜歡有猶豫就不要結婚，退婚不可恥，任何時候都不要為了別人委屈自己。」雖然連俞涵台詞不多，但是表情、眼神超吸睛，跟KK（溫昇豪飾）眉來眼去的，連俞涵說：「看到KK就自然流露小吉對KK的仰慕與欣賞，很發自內心。」根本就不用特別準備。
對於吉桑被女兒逼宮卻超有肚量，郭子乾說：「看到自己女兒，某種展現不服輸的精神與意志，而且，看到爸爸起起落落，她也在想辦法，身為爸爸的覺得很欣慰。」雖然「新社長這個頭銜聽來有點刺耳，畢竟自己還在公司，但是真實世界的任何一個父親，看到兒女有天分又努力學，都會很替兒子、女兒高興，畢竟都是自家人，有傳承是好事。」而對於無緣的女婿范文貴（薛仕凌飾），他還是愛才惜才，十分肯定。
而天才茶師羅山妹（許安植飾）通過第一關考驗，用爛茶菁做出4種茶，獲得總茶師石頭（徐灝翔飾）的肯定，吉桑露出肯定的溫暖微笑，聽到山妹人氣暴衝，獲粉絲肯定，許安植說：「大家的給予的讚美和鼓勵，我都收到了。對我來說，山妹是希望的象徵，她的純粹、堅持與熱忱，是非常具有感染力的。而我之所以能夠受到關注，都是來自於她的光芒。謝謝你們喜歡山妹。」