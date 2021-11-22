「豐原中央扶輪社」很有愛 長期支助在地弱勢兒少

曾經是受扶助少年，奮發上進考上大學後，飲水思源，年年利用寒暑假返回扶助單位「臺中市社區文化協進會」，化身「志工老師」義務輔導弱勢兒少。受者變施者的己立立人善行，讓贊助者前議員陳麗懿及「豐原中央扶輪社」成員很感動，捐款贊助協進會外，更加碼認養「扶輪之子」，希望拋磚引玉，引來更多正能量助弱勢兒少翻轉人生！

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協進會總幹事劉昌珉表示，來自單親家庭的這名受扶助少年，父親打零工為業，沒空管教他，導致他下課後只能四處閒晃，曾經被引誘誤入歧途。後來學校將他轉介參加協會辦理的課後輔導，在這裡有了義工陪伴、老師關心、同儕相互扶持，他彷彿找到生活重心，個性變得樂觀、開朗，也逐漸熱衷學習，終能考上理想大學！

豐原中央扶輪社社長洪愫蓮表示，很多單親的孩子需要的不僅是肚子的溫飽、身體的溫暖，更重要的是心理的陪伴！當孩子孤獨時，就很容易被外界引誘，成長過程中，產生性格上的偏差，長大後變成社會問題！社區文化協進會目前所做的課後輔導工作極為重要，豐原中央扶輪社也十分認同他們的理念，也因此才會持續對協進會進行贊助，並捐款認養「扶輪之子」，鼓勵孩子們安心就學！