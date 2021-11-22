COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「豐原中央扶輪社」很有愛 長期支助在地弱勢兒少

▲「豐原中央扶輪社」是由當地一群具有愛心的婦女組成，主要以幫助豐原弱勢兒少為主，協進會是長期贊助單位之一。（圖／扶輪社提供）
▲「豐原中央扶輪社」是由當地一群具有愛心的婦女組成，主要以幫助豐原弱勢兒少為主，協進會是長期贊助單位之一。（圖／扶輪社提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-11-22 20:13:20

曾經是受扶助少年，奮發上進考上大學後，飲水思源，年年利用寒暑假返回扶助單位「臺中市社區文化協進會」，化身「志工老師」義務輔導弱勢兒少。受者變施者的己立立人善行，讓贊助者前議員陳麗懿及「豐原中央扶輪社」成員很感動，捐款贊助協進會外，更加碼認養「扶輪之子」，希望拋磚引玉，引來更多正能量助弱勢兒少翻轉人生！

我是廣告 請繼續往下閱讀
協進會總幹事劉昌珉表示，來自單親家庭的這名受扶助少年，父親打零工為業，沒空管教他，導致他下課後只能四處閒晃，曾經被引誘誤入歧途。後來學校將他轉介參加協會辦理的課後輔導，在這裡有了義工陪伴、老師關心、同儕相互扶持，他彷彿找到生活重心，個性變得樂觀、開朗，也逐漸熱衷學習，終能考上理想大學！

豐原中央扶輪社社長洪愫蓮表示，很多單親的孩子需要的不僅是肚子的溫飽、身體的溫暖，更重要的是心理的陪伴！當孩子孤獨時，就很容易被外界引誘，成長過程中，產生性格上的偏差，長大後變成社會問題！社區文化協進會目前所做的課後輔導工作極為重要，豐原中央扶輪社也十分認同他們的理念，也因此才會持續對協進會進行贊助，並捐款認養「扶輪之子」，鼓勵孩子們安心就學！

「豐原中央扶輪社」是由當地一群具有愛心的婦女組成，主要以幫助豐原在地的弱勢兒少為主，協進會是長期贊助單位之一。劉昌珉指出，協進會共計輔導40多名孩子，受到疫情影響，善款銳減，目前最大困境是資源不足，孩子課後用餐，課輔據點租金，及孩子學習才藝所需的樂器、美術用具等都要錢，幸好有扶輪社及時贊助，有如及時雨，希望能發揮拋磚引玉效益，喚來更多善的能量助孩子翻轉未來。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀