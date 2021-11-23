美元揚！日圓換匯再探新低0.2451元 換5萬半年差快3千
受避險需求提振，美元指數偏高震盪站上96，累計至11月22日更已反彈近7%，新台幣兌美元今（23）日早盤也偏弱，一度來到27.85元、貶值6.7分，但之後貶幅收斂，倒是日圓兌美元同樣走弱貶破115，也使得日圓兌新台幣換匯價再探新低。台灣銀行日圓現鈔賣出牌告價早盤一度來到0.2451元，若以今（2021）年5月24日的收盤價0.2604元相較，換新台幣5萬元，半年可多換11986日圓、相當新台幣2938元。
記者顏真真/台北報導
2021-11-23 11:08:11｜2021-11-23 11:08:16
雖然已進入月底，不過，在美元指數已站上96大關之下，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今日早盤以27.84元、貶值5.7分開出，一度再探27.85元、貶值6.7分，但隨後出口商也逢高出脫美元，新台幣兌美元未再進一步走貶，又回到27.7元價位，貶幅也收斂，來到27.791元、微貶0.8分，目前則在27.8元震盪。
至於日圓一度回到114.71日圓兌1美元價位，但同樣不敵美元強勢，又回貶至115價位，目前在115.11日圓兌1美元震盪，而日圓兌新台幣換匯價也再探低，台銀早盤日圓現鈔賣出牌告價一度來到0.2451元，與半年前5月24日的收盤價0.2604元相較，日圓換匯價貶了近6%。
也因為日圓兌新台幣換匯價持續探低，也吸引許多人搶換匯，若以今日換新台幣5萬元來說，可以換到20萬3998日圓現鈔，與5月24日收盤價0.2604元相較，當時只能換到19萬2012日圓現鈔，等於現在可多換1萬1986日圓現鈔，相當約新台幣2938元。
不過，市場普遍認為相較新台幣有基本面支撐，日圓兌美元還會再貶，外匯專家甚至預期，日圓兌美元不排除見到1997年亞洲金融風暴的價位，因此不建議一窩蜂盲從換日圓現鈔，日圓兌新台幣甚至有可能再現0.23價位。