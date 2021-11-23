麥當勞加1元多1件！漲價前「這樣吃」最省 飲料免費升級
小資外食族最愛的麥當勞傳出漲價消息後，不只傷荷包也傷了麥胞的心，通膨「漲聲」不斷，大家該怎麼守住小確幸？麥當勞漲價前再推「年終振興優惠券」，可以一路吃到年底12月28日，包括加1元多1件、套餐飲料免費升級等優惠，還有平均75折的有氧雙人早餐、最高現省128元的雙人共享餐，跟著《NOWnews今日新聞》一起精打細算，這樣吃最省！
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-23 11:42:56｜2021-11-23 12:44:42
麥當勞今（23）日公布，自11月24日起至12月28日止，響應政府振興再加碼「年終振興優惠券」，連續35天，最多現省2,860元，包含哪些優惠通通公開給你看。
加1元多1件
早餐時段：4塊／6塊麥克鷄塊、蜂蜜紅茶／奶茶，經典美式咖啡、經典那堤（限相同容量、冰熱）。
一般時段：4塊／6塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、蜂蜜紅茶／奶茶，大杯飲料（限同口味）。
套餐飲料免費升級
指定主餐搭配「超值早餐」或「早安套餐」，飲料免費升級中杯經典美式咖啡（冰／熱）。
有氧雙人早餐 平均每項優惠75折
包含兩份主餐、大薯、6塊麥克鷄塊與兩杯中杯38元冷／熱飲料，平均每項優惠七五折！
超爽大餐$100元起
「100元四重」，麥香魚、四重麥香鷄、四重吉事牛：包含主餐、4塊麥克鷄塊、小薯、小杯飲料。
「150元五享」，勁辣鷄、五享雙層牛、五享大麥克：包含主餐、4塊麥克鷄塊、小薯、勁辣香鷄翅（1份2塊）、小杯飲料。
雙人共享$200元起
包含兩份指定主餐、大薯乙份、6塊麥克鷄塊乙份、兩杯中杯38元冷／熱飲，最低只要200元，最高現省128元。而且主餐「麥脆鷄腿（一份2塊）」與「蕈菇安格斯黑牛堡」首次入列享有優惠！過去價格稍高的蕈菇安格斯黑牛堡套餐，可趁現在省省吃一波。
上述優惠在麥當勞餐廳櫃檯及得來速通通可適用，而且首度開放也可在「數位自助點餐機」點餐使用優惠。