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年終獎金怎麼發？54%企業依績效論功行賞 

▲人力銀行分析，32%的企業同時考量員工的職級和績效、22%企業則僅看績效發放。（示意圖／記者彭夢竺、許家禎攝）
▲人力銀行分析，32%的企業同時考量員工的職級和績效、22%企業則僅看績效發放。（示意圖／記者彭夢竺、許家禎攝）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-23 11:22:44｜2021-11-23 11:29:35

104人力銀行日前發布《2021企業年終及2022景氣調薪大調查》，調查指出，93.8%的企業預期會發年終獎金，平均發放1.1個月，人力銀行今（23）日進一步分析指出，32%的企業同時考量員工的職級和績效、22%企業則僅看績效發放，合計54%的企業年終獎金會反映員工個人績效。 

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根據104人資學院最新出版《2021-2022薪資福利調查報告》，32%依「職級x績效」雙重槓桿，30%「全公司相同」炒大鍋飯，22%「依個人績效」有功有酬，9%「依職級」論資排輩。104人資學院資深副總經理花梓馨說，32%依「職級x績效」創5年來新高，合計22%「依個人績效」，共計54%的企業論功行賞。 

而綜合評估「職級x績效」，「績效卓越的高級主管」平均領2.91個月，「需要改善的一般員工」平均領0.68個月，兩者相差2.23個月；「全公司相同」炒大鍋飯平均領1.34個月；「依個人績效」有功有酬，績效卓越的平均領2.22個月，需要改善的平均領0.79個月；「依職級」論資排輩，高級主管平均1.85個月，一般員工1.32個月。 

依「職級x績效」雙重槓桿，發放月數排名前75%的公司為例，表現卓越的高級主管與需要改善的高級主管相差2.5個月，但需要改善的高級主管年終甚至低於表現卓越的一般員工、表現符合標準的一般員工，也低於表現卓越的一般主管、表現一般的一般主管。
 

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