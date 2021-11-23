批新加坡全押中國燙到手！ 謝金河分析淡馬錫撤資內幕
新加坡政府財政部擁有100%的股權的「淡馬錫控股（Temasek Holdings）」，投資中國失利，將手上持有的部份中國科技股，包括百度（9888）、好未來教育集團（TAL）、新東方（EDU）和求職招聘平台看准網（BZ）全數賣出。據悉，淡馬錫在過去25年都投資中國，毫無退讓和妥協，因此這次出清科技股引起外界格外關注，台灣財訊傳媒董事長謝金河日前便在臉書提出自身看法。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-23 11:35:05｜2021-11-23 11:37:19
謝金河發文指出「新加坡擁抱中國燙到手」，並提到中國科技股受到的影響，直言「李顯龍夫婦孤注一擲押中國，也讓新加坡未來增添更多變數！」他提到，淡馬錫最近也減碼阿里巴巴191萬8800股，占投資比重16%，也減持滴滴357萬1500股，占比重10%，還減持快手、騰訊，這些公司都是今年第3季股價跌最慘的標的，尤其是補教業。新加坡另1家政府投資公司GIC是新東方最大股東之一，持股逾5%，這回新東方從199.97殺到1.68美元，GIC看起來損失逾百億美元。
謝金河認為，淡馬錫去年底結算，資產浄值從3130億美元（約新台幣8兆6990億元）降至3060億美元（約新台幣8兆5041億元），今年手上標的中國科技股一度占29%，比淡馬錫在新加坡的資產比重更高，而且投資的標的都跟著軟銀集團創辦人孫正義的阿里巴巴延伸出來企業走，這回傷最重。
「去年新加坡經濟成長率衰退5.6%，今年首季年增1.3%，第二季因去年衰退13.3%，出現14.7%的成長，今年目標在6到7%，可能與台灣在伯仲之間。」謝金河說。事實上，淡馬錫出清的好未來與新東方皆是受到中國「雙減」監管政策嚴重衝擊的教育股。中資企業2021年皆深陷監管風波、嚴重崩跌，讓淡馬錫損失慘重，目前無人知道中國企業該如何滿足中國當局才不會被捲入風波，因此使中國商業版圖增加許多的變數。