NBA／籃網MVP菜鳥終於投進 KD送助攻稱讚：有光明的未來
籃網今(23)日以117:112逆轉擊敗騎士，擠下公牛獨居東區龍頭，其中籃網夏季聯賽MVP菜鳥Cameron Thomas投進NBA生涯首顆三分球，這球還是由Kevin Durant傳給他的，賽後KD稱讚這位20歲的小老弟有光明的未來。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-23 11:56:58
Thomas因母親關係出生在日本，5歲返美生活，今夏在NBA選秀會中以首輪第27順位被籃網相中，初次出戰夏季聯賽就展現極高的天賦，場均27分可排在歷史前3名，站穩夏季聯賽得分王位置，想當然開季也出現在籃網替補席中。
不過開季僅出賽10場且上場時間不多，只有1場打了15分鐘，其餘都是個位數分鐘，但今天首節就獲得機會上場，最後4分鐘替補登場，在剩下30秒時投進生涯首顆三分球，助攻來自KD。
Thomas今天出賽14分41秒，7投4中，包含三分球3投2中，且2次都是KD助攻，此前10場比賽9次外線出手都落空，貢獻11分3籃板為新高，「我獲得上場機會，我知道比賽計畫。當KD或James Harden傳球給我時，我必須把球投進。」
KD賽後談起Thomas，「他給了我們需要的火花，我們需要他持續成長，因為他擁有光明的未來。」