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麥當勞新品炸蝦＋安格斯牛　套餐開出新天價！網友嚇傻

▲台灣麥當勞「Signature 極選系列」推出全球首創「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」與「雙蝦天婦羅堡」，11月24日起限期販售。（圖／台灣麥當勞提供）
▲台灣麥當勞「Signature 極選系列」推出全球首創「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」與「雙蝦天婦羅堡」，11月24日起限期販售。（圖／台灣麥當勞提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-23 11:56:37｜2021-11-23 12:06:25

麥當勞再推出新品！台灣麥當勞宣布，明（24）日起至12月28日止，限期推出「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」與「雙蝦天婦羅堡」，使用太平洋白蝦搭配四盎司安格斯牛肉打造出豪華海陸風味，每份單點144元，經典套餐則要價199元。不過，網友對此價格不太領情，PTT美食版上就有鄉民留言，「也太貴了吧怕」、「144可以吃套餐了耶」、「一個套餐200 我還不如加價吃漢堡店 有湯有薯條有飲料。」

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台灣麥當勞「Signature 極選系列」繼松露、酪梨後，首度推出太平洋白蝦製作「炸蝦天婦羅」入堡，於11月24日起至12月28日止，炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡與雙蝦天婦羅堡限期開賣，讓消費者一次享受口感豐富、食材豪華的海陸雙享大餐。

▲ 台灣麥當勞「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」、「雙蝦天婦羅堡」11月24日起限期登場。（圖／台灣麥當勞提供）
▲ 台灣麥當勞「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」、「雙蝦天婦羅堡」11月24日起限期登場。（圖／台灣麥當勞提供）
麥當勞指出，炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡首次使用太平洋白蝦裹粉後經182度高溫酥炸，製作成口感外酥內軟的炸蝦天婦羅入堡，搭配嚴選頂級厚實的四盎司安格斯牛肉，高溫煎製、鎖住濃郁肉汁，佐以濃郁的青檸蒔蘿醬，清新的果香與蒔蘿的獨特風味與炸蝦及牛肉完美交融，搭配整片原葉生菜及切達起司，口感與味蕾都能品嚐到豐富層次。

至於價格方面，炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡與雙蝦天婦羅堡都均一價，單點為144元，搭配經典配餐則是199元，於24日起至12月28日止限定登場，或是直到售完為止。

針對麥當勞推出如此高檔套餐價格，Ptt美食版網友紛紛留言，「這價格我去吃速食幹嘛」、「嚇死人 一個套餐要200了」、「0.0價格驚呆」、「抱歉，但真的太貴惹」。不過，也有鄉民認為這價格相當合理，「感覺還不錯 等報報1+1 會嘗鮮看看」、「期間限定產品價格略高不意外，本來就是吃嚐鮮不是吃長期」、「太久沒出國可以回味到日本天婦羅的話我會去買」。

▲「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」搭配嚴選頂級厚實的四盎司安格斯牛肉。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」搭配嚴選頂級厚實的四盎司安格斯牛肉。（圖／台灣麥當勞提供）

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