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忍不到年終　破9成勞工考慮農曆年前跳槽

▲人力銀行今（23）日公布調查，結果顯示有破九成一上班族，考慮在農曆年前換工作。（示意圖／取自pixabay）
▲人力銀行今（23）日公布調查，結果顯示有破九成一上班族，考慮在農曆年前換工作。（示意圖／取自pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-23 11:56:02

疫情陰霾逐漸散去，加上台灣許多出口產業興旺，經濟成長率有機會「保五、望六」，不過許多上班族已出現職場危機意識。人力銀行今（23）日公布「疫情年跳槽風與企業招募潮調查」，結果顯示，有破九成一上班族，考慮在農曆年前換工作，比例不但多過去年的88.8%，更創9年來新高。

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距春節剩70天，不少求職者不打算等年終獎金，計畫跳槽。根據yes123求職網調查顯示，有高達91.1%的上班族，「會考慮」在農曆年前換工作，比例不但多過去年的88.8%，更續創9年新高。其中有62.8%已付諸行動，開始投遞履歷，其中有42.5%已經開始尋找，但未有面試機會，20.3%已有面試機會。

年前想轉職的主因，可複選狀況下依序為「薪水太少，很難過活」(54.9%)、「覺得現在的公司沒前景」(41.5%)、「沒有升遷、調部門的機會」(36.6%)，以及「太久沒有加薪」(35%)、「不喜歡現在的工作內容」(31.4%)。另外還有「覺得現在所處的行業沒前景」(23.2%)、「工作壓力太大」(20.1%)、「工時太長」(19.1%)，以及「擔心被裁員」(18.1%)、「擔心年終獎金或分紅縮水」(17%)。

而年前轉職勞工對「新東家」月薪的期望也很高，平均希望比原來工作加薪8409元，若「老東家」想慰留勞工，目前的公司在月薪上，平均需加碼9682元，才留著住老鳥。

總體來看，25.7%的人認為在過年前提出辭呈，對年終獎金或分紅不會有任何變化」；72%認為會有損失的，其中41.9%認為會完全拿不到；30.1%則認為會減少；極少數的2.3%，認為會增加，平均更預估，會因此損失掉4.6萬元的獎金或分紅。

針對企業端，調查顯示，有高達51.9%的企業在發年終獎金前，得知員工想離職，金額不會重新評估，照工作表現而定；其餘有37.9%表示，會重新評估，少給一些或完全不給；不過也有10.2%透露，會重新評估多給一些，留住人才。

Yes123求職網發言人楊宗斌建議，假如任職企業在過去幾年，「很少或者不發」年終獎金，其實過年前考慮轉職，並且開始投遞履歷，非但沒有什麼損失，時機也很好，畢竟此時應徵面試，競爭對手絕對比年後轉職潮少很多。

楊宗斌進一步分析，以機會成本估算，如果能找到一份新工作，月薪又比現在高出3至4千塊，等於年薪多了3.6萬到4.8萬元，就能抵消掉前述約46K的獎金分紅損失，可以較無顧慮去尋找新東家、換跑道。

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