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靠「同舟計畫」回國民黨惹議　鍾小平：我有帶伴手禮

▲無黨籍台北市議員鍾小平打算靠著同舟計畫回歸國民黨，不過因此遭到黨內各界議論。（圖／記者丁上程攝，2021.11.23）
▲無黨籍台北市議員鍾小平打算靠著同舟計畫回歸國民黨，不過因此遭到黨內各界議論。（圖／記者丁上程攝，2021.11.23）

記者丁上程／台北報導

2021-11-23 12:09:38｜2021-11-23 12:37:32

曾經為國民黨籍的無黨籍議員鍾小平，打算靠著國民黨近日提出的「同舟計畫」重新恢復黨籍。不過此番做法似乎引發黨內各方議論，甚至連北市黨部主委黃呂錦茹都認為有爭議。對此鍾小平表示，黃呂錦茹還是要按照朱立倫交代進行。不過鍾小平也表示，自己不是兩手空空回歸國民黨，而是有帶「伴手禮、功勞」回來，這樣才有正當性。

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鍾小平在受訪時被記者問到，針對透過同舟計畫恢復黨籍一事，包括連北市黨部主委黃呂錦茹都覺得有爭議一事，鍾小平表示，據他側面了解，黃呂錦茹應該還是會處理這件事，「因為她還是要照朱立倫的交代，我認為還是會接受。」鍾小平強調，自己很在乎主委的情緒，因此不會自己去遞件，而是改由助理代為處理。

鍾小平強調，不只同舟計畫，任何黨內政策基本上都會有人反彈，可是他跟傅崐萁透過同舟計畫恢復黨籍，不是兩手空空的就要回到國民黨。「傅崐萁帶了5000位民眾加入國民黨，我則是讓罷昶連署達標，這就是我們都對國民黨很有心，不是把黨的東西偷出去，而是帶伴手禮、帶功勞回黨。」鍾小平說，這樣回歸國民黨才有正當性。

現場記者也追問，有國民黨市議員認為鍾小平積極投入罷免案，是為了在之後代表國民黨參與補選。對此鍾小平直言，無論未來在國民黨內要選什麼，「我都聽朱立倫的」，至於立委補選還是要由中正萬華區的24萬公民決定，並且尊重朱主席的意志，這兩個才是重點。

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