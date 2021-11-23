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無照保母聯手男友虐死2歲童　更二審輕判3年半

▲高雄杜姓無照保母收托照顧未滿2歲許姓男童，但卻和高姓男友商議如何不留痕跡虐打男童，高雄高分院依傷害致死判11年10月，但今更二審改認杜女非下手者，依傷害罪輕判3年6月。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲高雄杜姓無照保母收托照顧未滿2歲許姓男童，但卻和高姓男友商議如何不留痕跡虐打男童，高雄高分院依傷害致死判11年10月，但今更二審改認杜女非下手者，依傷害罪輕判3年6月。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

中央社

2021-11-23 13:13:45

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄杜姓無照保母收托照顧未滿2歲許姓男童，但卻和高姓男友商議如何不留痕跡虐打男童，高雄高分院依傷害致死判11年10月，但今更二審改認杜女非下手者，依傷害罪輕判3年6月。

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高雄高分院更二審今天撤銷傷害致死判決，改認杜女非下手者，因此依傷害罪共犯判決3年6月，全案可再上訴。杜女本人上午則未到庭聆判。

高雄高分院更一審判決指出，許姓女子民國104年6月將未滿2歲稚子託付40歲的杜女照顧，但杜女除了許姓男童，還有另名收託女嬰和自己未滿1歲兒子需照顧，期間男友40歲高男也會協助。不過，杜女經常抱怨男童哭鬧不停吵到小孩，兩人不但長期處罰、虐待，還會互傳訊息討論下手方式。

高男104年9月間獨自照料男童期間，涉用手掌甩打頭部、搖頭、打耳光、以嘴塞布、點菸逼男童吸等虐待；直到男童因嚴重腦傷昏迷緊急送醫，醫護人員認為傷勢可能是受虐，報請高雄地檢署偵辦。

檢方查扣兩人手機後，調出持續毆打虐待修理小孩情事的LINE通訊軟體紀錄，對話內容包括「下手小心點，不要被看到痕跡嘿」、「他快被我打死了」、「把他尿布打到破了」、「如果不是明天要帶回去，我一定把他打得半死」等語。

男童送醫住院6天後死亡，法醫解剖發現受嚴重腦傷、顱內出血等，檢方認定是遭兩人多次大力拍打頭臉部造成。偵結後依兩人犯後飾詞狡辯，態度惡劣毫無悔意，惡性重大，以傷害兒童致死罪嫌起訴，並請求從重量刑。

由於高男遭認定為動手者，高雄地方法院一審依傷害致死罪判12年，二審高雄高分院改判11年10月徒刑，經最高法院駁回上訴確定。

杜女部分一二審依傷害罪判3年半徒刑，經上訴最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審合議庭認為杜女為傷害致死共犯，縱使並非由她出手，但以身為保母知識經驗應可預料男友可能虐死男童，卻仍多次商議如何凌虐，因此改依傷害致死罪共犯，重判11年10月徒刑。杜女不服再上訴，最高法院今年8月間發回高雄高分院更二審。（編輯：郭諭儒）1101123

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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