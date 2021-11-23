名家論壇》韋安／「這三點」讓年輕人最挺侯友宜

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本調查，11月17日至19日針對18歲以上的民眾進行，調查回收有效樣本數為1833份，高達8成回復率。
從手機簡訊調查模式（偏重年輕族群），以及各調查組合的數據交叉比較，侯與其他被調查對象來比較，都更是受年輕人支持與歡迎。分析起來主要有三個主因：
一，「最被信賴」，侯曾當過30多年員警，警察職業本來就比較受社會大眾信賴。2019信任度調查，家人、醫生、中小學老師、基層公務員，受信任度比警察高，但總統、法官、官員、民代的信任度，都在警察之下。而侯友宜目前為止，其給人強烈的言出必行的印象，也沒有嚴重前後不一情況發生。讓他成為政治人物當中，年輕人最可信賴的對象。
二，「最能做事」，從警察到當正副市長。侯一直把為社會服務做事的「初心」，擺在第一位。在複雜的黨內外政治風雲中，他則反復強調「扮演好自己的角色，努力做事最重要。而侯在公眾面前的表現，就是少講話（政治），拼命做事。與其他人比較，更顯「老實」和務實，是個希望靠做事，能為社會帶來改變的人。而非另一個「誇誇其談」，喜歡創造議題和帶流量的新政客。
三、「能為年輕人擋子彈」，侯友宜經歷過無數次真實「槍林彈雨」（35次），保護人民的經驗。他不會打嘴炮去「挑事」，把年輕人推上戰場。但萬一發生戰爭，以他的勇敢和魄力，會衝到第一線，是一個「能為年輕人擋子彈」人。
最後這一點最重要，因為之前（10/27）在新北議會質詢時，他才回應質疑他對國家忠誠的議員，「我經過這麼多槍戰，看過這麼多生死。這一生都在守護中華民國，你願意跟我一起這樣做嗎？你願意嗎？你做過嗎？」
這一幕，給年輕人留下深刻的印象，大家相信侯友宜曾經這樣過，以後也會這樣。所以，這次民調年輕人最挺侯友宜，一點也不奇怪。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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