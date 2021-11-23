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名家論壇》黎榮章／公投舞台誰最耀眼？賴清德聲量飆第一

▲綠營公投宣講開跑超過一個月，副總統賴清德聲量成長高於其他綠營明星。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.11.20）
▲綠營公投宣講開跑超過一個月，副總統賴清德聲量成長高於其他綠營明星。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.11.20）

文/黎榮章

2021-11-23 14:25:02

綠營公投宣講從10月底開跑至今超過4週，除了地方民代拼動員，各地宣講活動邀黨內明星助講，無疑也是為有意更上層樓的綠營要角搭建舞台，藉此絕佳機會全台跑透透、累積基層人氣。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫比較副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及綠營執政縣市長有關公投的網路討論聲量，可發現這9人在10月底宣講開跑後，聲量均有提升。其中尤以賴清德的成長幅度最多，達56.26倍，拉高全部人的平均值，新竹市長林智堅成長42.93倍次之、桃園市長鄭文燦28.31倍第三、行政院長蘇貞昌19.35倍名列第四。

賴清德的網路聲量在公投宣講過程大量提升，其實有跡可循，因蘇貞昌只出席50場由黨中央媒合的立委場，且都集中在台灣西部地區，未踏足花東、離島。而賴清德則替蘇補足花東離島場次，且不只立委場，連地方議員的50人、100人小場，只要賴時間許可也都親自出席，助講場次應居全黨之冠。

▲賴清德、蘇貞昌、綠營執政首長：公投相關　網路聲量變化。（圖／Quick提供）
▲賴清德、蘇貞昌、綠營執政首長：公投相關　網路聲量變化。（圖／QuickseeK提供）


 
相對地，這波公投宣講也可窺見賴清德在民進黨內的高人氣。黨內人士透露，原本有某場宣傳活動只預計擺100張椅子，但地方幹部聽說賴清德可能有機會親自前來，就主動「加碼」要多動員人，「站著也可以」。而賴在演講現場展現舞台魅力、與台下的臨場互動，讓每個場子都有獨特火花，不至於千篇一律，也因此能持續引起網路討論。

賴清德除了網路聲量成長顯著外，他的臉書粉專也乘此波公投宣傳衝高互動量。從他們自身臉書粉專觀察，賴清德和公投相關的貼文數是9人當中最多，已發布10幾則有關公投的貼文，平均互動數高達2.2萬也優於所有人；而鄭文燦發文數在9人中排第二，但互動數為7.8千，遜於蘇貞昌的1.9萬、陳其邁的1.1萬。

過去賴清德臉書主要張貼他的行程訊息，或針對重要時事議題表態。但賴清德身為副總統，所出席的許多行程都是總統交辦任務，直白而言，就是總統分身乏術不克親自出席、請副總統支援的活動；而賴對時事議題的表態，也都謹守副手分寸，因此過去賴清德的粉專並非民進黨支持者最關注的頻道，然而此番積極捍衛公投，顯然成為一個傳遞公投資訊、聚集綠營支持者、自帶高流量的頻道。

▲民進黨公職人員臉書：提及賴清德貼文　貼文數據（圖／QuickseeK提供）
▲賴清德、蘇貞昌、綠營執政首長：公投相關貼文數據。（圖／QuickseeK提供）


 
此外，因賴清德積極替全台黨公職助講，加強與跨派系黨公職的互動，因此比較綠營黨公職臉書，在宣講開跑（10月30日首發場）前後提到賴清德的貼文，宣講開跑後的貼文數量已破百則，相較宣講前成長5倍多，而貼文互動量也成長4倍多，顯然賴清德在這波公投確實獲得「充電」，不只提升在基層民眾的討論度，與黨公職的互動也加深加強，甚至成為綠營在公投議題上的領頭羊。
 

▲民進黨公職人員臉書：提及賴清德貼文　貼文數據（圖／QuickseeK提供）
▲民進黨公職人員臉書：提及賴清德貼文　貼文數據（圖／QuickseeK提供）


基進黨立委陳柏惟罷免案通過後，國民黨主席朱立倫將緊接而來的公投定調為對民進黨政府、對蘇貞昌的「不信任投票」，這引來綠營全面大團結反擊。民進黨內誰都沒能忘記2018年動搖執政基礎大慘敗，全黨不敢掉以輕心，團結投入公投保衛戰。

而黨內也心知肚明，這場公投同時是2022前哨戰、2024暖身。不同於蘇貞昌和其他綠營執政縣市首長，平常多數時間都被行政工作綁住，賴清德身為沒有政治實權的備位元首，平時除了總統賦予的任務外，有很大的彈性空間能自行安排。而透過網路數據的分析，賴團隊顯然深諳此優勢，掌握機會創造出他近來的聲量高峰，將其政治能量再往上拉高一層。
 


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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