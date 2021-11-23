國際奧委會與彭帥視訊　遭批陪中國玩外宣「特技表演」

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「人權觀察組織」（HRW）中國研究員王亞秋表示，此舉是另一層次的「令人不安」。現在國際奧委會在中國政府的強迫失蹤、脅迫和宣傳機制中，扮演著積極的角色。
英國《衛報》報導指出，在國際社會外交抵制北京冬奧迫在眉睫之際，國際奧委會被批評利用彭帥安危事件，參與了中共的一場「公關特技表演」。
《美聯社》報導稱，這是國際奧會今年第二次因為舉辦奧運會而受到關注，因新冠肺炎大流行疑慮，造成先前在日本東京舉行的夏季奧運會出現了取消聲浪。但國際奧委會有91％的收入來自贊助商和出售奧運會轉播權，因此他們對於舉辦奧運會有著濃厚興趣。
在彭帥音訊全無之後，包含世界女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會（International Tennis Federation，ITF）、聯合國等各大國際組織，以及現任球王喬克維奇（Novak Djokovic）、英國前球王穆雷（Andy Murray）、納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer）等網球名將也出面發聲，社群媒體也發起了「#whereispengshuai」（彭帥在哪裡）、「#FreePengShuai」（讓彭帥自由）等運動。
不過在國際吶喊聲當中，一向聲稱不介入政治、始終保持沉默的國際奧委會21日突然發出聲明表示，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）與國際奧委會運動委員會（IOC AC）主席特霍（Emma Terho）以及國際奧委會中國委員李玲蔚一起與彭帥進行了30分鐘的視訊通話，並稱彭帥「目前在北京的家中，她平安無事，但希望外界尊重她的隱私」。聲明中還稱，巴赫邀請彭帥在明年1月他抵達北京後共進晚餐，彭帥欣然接受。
《美國之音》報導表示，從國際奧委會的聲明中，雖然能證實彭帥目前還活著，卻完全沒有提及任何有關前副總理張高麗性侵彭帥及不倫關係的指控。外界從聲明中也無法看出巴赫等人是否在視訊通話過程中曾詢問此事，或者詢問彭帥是否能在不受當局控制的情況下自由行使個人意願。
《美聯社》報導指出，中共當局和國際奧委會都希望彭帥指控張高麗性侵所引發的對彭帥安危的國際關注平息下來，但這很可能只是它們的「一廂情願」。