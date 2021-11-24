房市／北市每月淨減少3.75間夾娃娃機店　西門町成重災區

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全球資產主任林廷宇指出，過去一年西門町大大小小的夾娃娃店，粗估減少超過20店，最為明顯的轉折點是5月夾娃娃業限制停業，承租場地當二房東的場主，先是面對國際旅客崩盤，這次管制升級不知道何時可復業，復業後人潮又不會馬上回籠，若是租金降的不夠多，不如賠押金出場還輕鬆一些，目前西門町新增的業種大多是鞋店、服飾與餐飲業，經歷一波租金修正後，西門町也慢慢看到一些閒置店面有租客接手。
在觀光人潮銳減下，西門町的伴手禮店家、訴求無人模式服務的夾娃娃店，都受到明顯影響，而夾娃娃在疫情管控下，不僅營業時間受限，每小時還要有人員進行清潔消毒，增加經營開銷費用。
另一項影響重點，則是國內較疫情前少了千萬人次的旅客，曾敬德表示，西門町是熱門背包客聚集的觀光商圈，這些觀光客的消費能力強，對於夾娃娃也相當熱衷，有些甚至會在回國前把身上的零錢都「夾光」，西門町再少了這些國際觀光客與夾娃娃熱潮退燒下，夾娃娃關店的狀況顯得相當普及。
曾敬德表示，夾娃娃業進場與退場的門檻都比其他業種容易，只要夾娃娃市場存在，等待景氣復甦還是有東山再起的機會，以日本經驗來看，年輕人流行文化的商圈中，至今還是有夾娃娃機發展的市場，只是消費者喜新厭舊，不管是場主或台主，都要有新的經營手法與差異化有吸引力的商品，則夾娃娃這個銅板產業，並不會像蛋塔效應一樣快速消退。
夾娃娃機家店數與銷售額
時間 全國家店數總計 台北市家店數 全國銷售額總計(億元)
107年 8月 6,572 536 5.7
108年 8月 8,494 606 9.8
109年 8月 9,180 569 9.4
110年 8月 8,987 535 7.6
資料來源：財政部統計資料庫、信義房屋不動產企研室彙整