COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

員警費心為「鳥事」　幫玄鳳鸚鵡找到小主人

▲被拾獲送到育才派出所的小玄鳳鸚鵡，可愛又親人（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲被拾獲送到育才派出所的小玄鳳鸚鵡，可愛又親人（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2021-11-23 15:13:26

警察經常協助迷途的老人返家，第二分局育才派出所昨（22）日卻是幫一隻可愛的鸚鵡找到家，讓員警們都被萌翻了！22日晚間21時許，一位熱心民眾在北區太平國小附近拾獲一隻超級「卡哇伊」的玄鳳鸚鵡，趕緊將牠帶到臺中市警二分局育才派出所，小鸚鵡相當親人，靠在員警身上撒嬌，模樣十分療癒。員警連忙上「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」裡面找到鳥主人張小姐，張婦透露女兒因為愛鳥走失，急哭得像淚人兒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲育才所員警在「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」裡順利聯繫到鳥主人張小姐。(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲第二分局育才所員警在「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」裡順利聯繫到鳥主人張小姐。(圖/記者鄧力軍翻攝)
該名熱心民眾將鸚鵡交給員警後，派出所員警迅速打開臉書搜尋各大找尋寵物的社團，果然在「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」裡面看到走失地點、毛色特徵都符合的協尋PO文，順利聯繫到主人張小姐。


張小姐帶著就讀國中的女兒飛奔到派出所，張小姐說寶貝玄鳳鸚鵡「點點」還是「小北鼻」，還飛不遠也不會說話，但相當親人，平時在家中都自由活動，捨不得將牠關在鳥籠中，21日晚間趁家人打開門，小鸚鵡跌跌撞撞的飛出家門，等家人們回過神驚覺「點點」不見了都心急如焚，讀國中的女兒還急哭了，幸好鄰居建議可以在臉書協尋寵物鳥的社團PO文，又遇上熱心民眾及積極熱心的員警幫忙，否則當晚氣溫驟降，「點點」的後果令她憂慮。


分局長陳家銘表示，警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，難以進行活體動物之收容及處置，若民眾拾獲活體動物時一般員警會聯絡動保處，此次員警深知現今網路社團力量大，果然迅速替鸚鵡找到主人，提醒養鳥的民眾除了加裝特色腳環以供辨識，最好能加上飼主電話，方便進一步聯繫。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀