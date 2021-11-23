員警費心為「鳥事」　幫玄鳳鸚鵡找到小主人

警察經常協助迷途的老人返家，第二分局育才派出所昨（22）日卻是幫一隻可愛的鸚鵡找到家，讓員警們都被萌翻了！22日晚間21時許，一位熱心民眾在北區太平國小附近拾獲一隻超級「卡哇伊」的玄鳳鸚鵡，趕緊將牠帶到臺中市警二分局育才派出所，小鸚鵡相當親人，靠在員警身上撒嬌，模樣十分療癒。員警連忙上「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」裡面找到鳥主人張小姐，張婦透露女兒因為愛鳥走失，急哭得像淚人兒。
記者鄧力軍/台中報導
2021-11-23 15:13:26
該名熱心民眾將鸚鵡交給員警後，派出所員警迅速打開臉書搜尋各大找尋寵物的社團，果然在「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」裡面看到走失地點、毛色特徵都符合的協尋PO文，順利聯繫到主人張小姐。
張小姐帶著就讀國中的女兒飛奔到派出所，張小姐說寶貝玄鳳鸚鵡「點點」還是「小北鼻」，還飛不遠也不會說話，但相當親人，平時在家中都自由活動，捨不得將牠關在鳥籠中，21日晚間趁家人打開門，小鸚鵡跌跌撞撞的飛出家門，等家人們回過神驚覺「點點」不見了都心急如焚，讀國中的女兒還急哭了，幸好鄰居建議可以在臉書協尋寵物鳥的社團PO文，又遇上熱心民眾及積極熱心的員警幫忙，否則當晚氣溫驟降，「點點」的後果令她憂慮。
分局長陳家銘表示，警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，難以進行活體動物之收容及處置，若民眾拾獲活體動物時一般員警會聯絡動保處，此次員警深知現今網路社團力量大，果然迅速替鸚鵡找到主人，提醒養鳥的民眾除了加裝特色腳環以供辨識，最好能加上飼主電話，方便進一步聯繫。