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房市／台積電設廠等三因素加成　楠梓晚1年買每坪貴1萬

▲受到低利率、原物料通膨等因素影響，加上台積電設廠話題，高雄楠梓區近期無論土地或住宅，交易量價齊揚。（圖／NOWnews資料照片）
▲受到低利率、原物料通膨等因素影響，加上台積電設廠話題，高雄楠梓區近期無論土地或住宅，交易量價齊揚。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-24 08:00:00

近期台積電傳出要赴高雄五輕舊址設廠，預計2022年動工，力拚2024年量產，預定地楠梓的房地市場顯著受到帶動，再加上利率低、原物料通膨等大環境因素，今年前10個月，當地大樓及華廈的平均成交單價，較去年同期每坪漲逾1萬元，買30坪房子等於多了至少30萬。Q3土地標售也創下6字頭新高價。在地房仲更是觀察到，近期更出現「住宅、土地、店面買氣同步躍升」、「流通速度縮短」、「外地客增加」等三大現象。

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實價登錄顯示，楠梓區屋齡10年以下大樓與華廈，今年前10個月的平均成交單價為18.25萬，相較去年同期16.94萬，有約8%漲幅，也形同在1年內，每坪價格上漲超過1萬元。若進一步在「高雄實價網」查詢屋齡5年內物件，更可發現今年楠梓新屋的平均成交單價，已經站上2字頭，達20.69萬。

土地價格部分，今年第三季高雄市府標售土地，建商大手筆以每坪64.2萬、總價5.3億拿下楠梓區援中段商三土地，溢價率不僅高達104.5%，改寫區段紀錄。

信義房屋楠梓店店長侯鐵漢表示，以高大特區為例，屋齡10年內新古屋保守估計成交行情落在20至23萬間，1字頭全部消失；換算成總價帶，2房機械車位總價約在600多萬，3房含車位約900至1000萬。而根據土地成交單價，則可推估未來預售屋、新成屋，開價應會在3字頭，實際成交則可能在25萬以上。

侯鐵漢也觀察到近期楠梓三大現象。受原物料通膨、利率低，加上台積電題材助陣，建商獵地積極度大為提升，不僅交易量大，成交單價也越來越高；除土地產品外，置產客看好未來就業、居住人口增加，商圈亦將逐步成熟，也願超前布署當地店面產品；而住宅本就是楠梓的交易主力產品，買氣也持續暢旺。可以說是土地、住宅、店面等三大類型產品，同步都被帶動起來。

再者，侯鐵漢表示，住宅標準品流通天數也從過去15至45天，縮短為7至21天左右。購屋族群也有轉變，過去以高雄本地首購族、小資族為主，但如今因話題炒熱，又有望複製南科經驗，近期轉以長線佈局的外地置產客、超前布署的工程師為大宗，本地客反而因房價漲幅太大，出手速度較慢，或是直接外溢至更北邊的橋頭、岡山，甚至梓官找房。

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