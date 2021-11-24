房市／台積電設廠等三因素加成　楠梓晚1年買每坪貴1萬

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土地價格部分，今年第三季高雄市府標售土地，建商大手筆以每坪64.2萬、總價5.3億拿下楠梓區援中段商三土地，溢價率不僅高達104.5%，改寫區段紀錄。
信義房屋楠梓店店長侯鐵漢表示，以高大特區為例，屋齡10年內新古屋保守估計成交行情落在20至23萬間，1字頭全部消失；換算成總價帶，2房機械車位總價約在600多萬，3房含車位約900至1000萬。而根據土地成交單價，則可推估未來預售屋、新成屋，開價應會在3字頭，實際成交則可能在25萬以上。
侯鐵漢也觀察到近期楠梓三大現象。受原物料通膨、利率低，加上台積電題材助陣，建商獵地積極度大為提升，不僅交易量大，成交單價也越來越高；除土地產品外，置產客看好未來就業、居住人口增加，商圈亦將逐步成熟，也願超前布署當地店面產品；而住宅本就是楠梓的交易主力產品，買氣也持續暢旺。可以說是土地、住宅、店面等三大類型產品，同步都被帶動起來。
再者，侯鐵漢表示，住宅標準品流通天數也從過去15至45天，縮短為7至21天左右。購屋族群也有轉變，過去以高雄本地首購族、小資族為主，但如今因話題炒熱，又有望複製南科經驗，近期轉以長線佈局的外地置產客、超前布署的工程師為大宗，本地客反而因房價漲幅太大，出手速度較慢，或是直接外溢至更北邊的橋頭、岡山，甚至梓官找房。