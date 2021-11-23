中風婦持刀殺死久病夫！3子女哀痛求情　法官輕判2年6月

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台南地院合議庭考量李婦犯後持刀自殘，想和丈夫同死，且在警員處理時主動自首，坦承犯行，3名子女也向法院求情，希望從輕處罰，南檢檢察官起訴時也促請地院量刑時斟酌此案特殊情狀。
65歲李婦去年12月31日清晨6時許，持水果刀刺死已中風3年而臥病在床的69歲劉姓丈夫；兩人的女兒上午8時30分下班返家，驚見父親全身是血，母親則手持水果刀，全身也有多處流血。
未料，李婦見到女兒情緒更加激動，朝自己胸部連刺多刀，女兒試圖奪刀不成，趕緊報案。救護人員趕到搶下水果刀，將李婦送醫救治。警方調查，李婦因長期照顧丈夫，身心俱疲，才下手行凶。台南地檢署以殺人罪起訴李婦。
面對這場家庭悲劇，李婦的兒女們也很心痛，無法接受父親就這麼走了，但因李婦罹患腦栓塞、糖尿病等病症，不堪長期照護壓力，也有身心疾病，兒女們向法官求情，希望判處較輕刑度。（編輯：黃世雅）
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