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中風婦持刀殺死久病夫！3子女哀痛求情　法官輕判2年6月

▲中風婦死久病夫！法官輕判2年6月。（示意圖／取自pixabay）
▲中風婦死久病夫！法官輕判2年6月。（示意圖／取自pixabay）

中央社

2021-11-23 16:23:22

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市李姓婦人因長期照顧臥病在床的劉姓丈夫，身心俱疲，去年12月31日，在自家持刀刺死丈夫後自殺獲救，台南地方法院今天下午，判處李婦2年6個月有期徒刑，全案可上訴。

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台南地院今天下午宣判，李婦犯殺人罪，判處2年6個月有期徒刑。台南地院發言人林福來指出，李婦單獨扛起照顧丈夫重責，自身又有中風等病症，長期睡眠不足，心力交瘁，又思及自己和丈夫狀況每況愈下，擔心自己若倒下臥床，對子女無疑是雪上加霜，萌生絕望感，企求解脫，才釀成悲劇。

台南地院合議庭考量李婦犯後持刀自殘，想和丈夫同死，且在警員處理時主動自首，坦承犯行，3名子女也向法院求情，希望從輕處罰，南檢檢察官起訴時也促請地院量刑時斟酌此案特殊情狀。

65歲李婦去年12月31日清晨6時許，持水果刀刺死已中風3年而臥病在床的69歲劉姓丈夫；兩人的女兒上午8時30分下班返家，驚見父親全身是血，母親則手持水果刀，全身也有多處流血。

未料，李婦見到女兒情緒更加激動，朝自己胸部連刺多刀，女兒試圖奪刀不成，趕緊報案。救護人員趕到搶下水果刀，將李婦送醫救治。警方調查，李婦因長期照顧丈夫，身心俱疲，才下手行凶。台南地檢署以殺人罪起訴李婦。

面對這場家庭悲劇，李婦的兒女們也很心痛，無法接受父親就這麼走了，但因李婦罹患腦栓塞、糖尿病等病症，不堪長期照護壓力，也有身心疾病，兒女們向法官求情，希望判處較輕刑度。（編輯：黃世雅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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