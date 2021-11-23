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T1／洋將加入變輕鬆　開幕戰雪恥？胡瓏貿：拭目以待

▲T1高雄海神一哥胡瓏貿(後排左二)。（圖／鍾東穎攝 ,2021.11.23）
▲T1高雄海神一哥胡瓏貿(後排左二)。（圖／鍾東穎攝 ,2021.11.23）

記者鍾東穎/高雄報導

2021-11-23 16:32:42｜2021-11-23 16:48:26

T1 League本周六將由「南北雙強」高雄海神和台啤英熊於台北天母體育館進行開幕戰，高雄海神今(23)日在高雄舉行啟航記者會，上周熱身賽失常的當家球星胡瓏貿要大家開幕戰，「拭目以待！」。

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T1官辦熱身賽選在14、15日於高雄巨蛋進行，但身為地主的海神初次亮相卻沒能守住勝利，最終以86:101敗給新北中信特攻，海神一哥胡瓏貿坦言當天表現「非常糟糕」，全場23投僅6中，對現場超過4千名球迷感到抱歉。

而當時賽後受訪，胡瓏貿也透露比賽當天早上有訓練，身體有些疲勞，在比賽中就抽筋4次，相當罕見，不是平常的他，今日受訪時被問到是否要雪恥？胡瓏貿簡單4字霸氣回應，「拭目以待！」

今天4名外援也現身記者會，胡瓏貿表示，「洋將的到來蠻好的，我會不像熱身賽那樣，一個人要做很多事情，有洋將我會輕鬆很多，我可以更專注做我更擅長的事、打出我的優勢。」

胡瓏貿也表示本季目標，「一定是以冠軍為主，舉例來說，打HBL也是這樣的想法，我覺得這種目標就是，現在不用多想，一步一步來，一場一場贏下來之後，自然而然冠軍就到手。」


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