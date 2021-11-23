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鍾小平靠「同舟計畫」回國民黨　民代：支持罷昶非支持鍾

▲無黨籍台北市議員鍾小平（右）與罷昶領銜人鄭大平（左），23日前往台北市選委會遞交補件的連署書。（圖／記者丁上程攝，2021.11.23）
▲無黨籍台北市議員鍾小平（右）與罷昶領銜人鄭大平（左），23日前往台北市選委會遞交補件的連署書。（圖／記者丁上程攝，2021.11.23）

記者丁上程／台北報導

2021-11-23 16:14:16

無黨籍台北市議員鍾小平今（23）日前往台北市選委會，遞交罷免林昶佐連署書的補件。而在接受媒體訪問時，鍾小平直言「罷昶連署達標」就是他透過「同舟計畫」重返國民黨的「伴手禮」。不過此番說法卻引發國民黨的地方民代反彈，強調罷免林昶佐並非支持鍾小平，希望黨中央要審慎評估，以免造成黨內反彈。

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國民黨台北市議員郭昭巖表示，過去有爭議性人物、或是對黨不忠貞者，透過「同舟計畫」重回國民黨，應該再經由考紀會審核，以免破壞黨內團結。此外，針對某議員發起罷免林昶佐活動，黨中央認為他有功，郭昭巖表示，地方上很多人士直言「他們罷免林昶佐並非支持該位議員，希望黨中央要審慎評估，以免造成黨內反彈。」

無黨籍台北市議員林穎孟則指出，鍾小平稱罷免林昶佐是「重回國民黨」的伴手禮，根本就是「不演了」，根本就是國民黨政治鬥爭戲碼。林穎孟強調，鍾小平和顏寬恆一樣，罷免別人都聲稱自己只是「義工」，但鍾小平更誠實，他說罷免行動要靠黨部主導，他這些行動背後真正原因是要重回國民黨、選中正萬華立委。

林穎孟也向國民黨主席朱立倫呼籲，應該說清楚自己是否要配合鍾小平演出，是不是認同與主導這些假罷免真鬥爭的行徑。「這就是紮紮實實的政治鬥爭。中國國民黨只會玩弄制度，越來越極端。」林穎孟說，相信台灣人民不會認同國民黨這種行為。

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