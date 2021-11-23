立院三讀法院組織法　審判權爭議交終審法院解決

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司法院當時指出，這次修法是配合憲法訴訟法修正審判權爭議的解決規範，重點包括，審判權爭議的解決規範，於法院組織法統一規定，也重申審判權恆定、禁止重複向不同審判權法院起訴，以及不同審判權法院發生積極衝突時的優先原則。
另外，為避免當事人因審判權歸屬判斷錯誤，而遭受法院駁回的不利益，修法重點在於，如果法院認其對訴訟無審判權，除法律另有規定外，應依職權以裁定移送至有審判權的管轄法院，且為使審判權歸屬的爭議盡早確定，當事人對法院的審判權有爭執，法院應就此部分先為裁定。
修法重點還包括，受移送法院如果認為其也無審判權，改由所屬審判權的終審法院，解決審判權爭議。
委員會審查時，在場立委與官員討論後，照司法院、行政院提案通過，不須交由黨團協商；全案今天在立法院會進行處理，並無立委提出異議，因此三讀修正通過法院組織法部分條文。
三讀條文規定，法院組織法規範的法院及其他審判權法院間審判權爭議的處理，適用本章規定。法院認其無審判權者，應依職權以裁定將訴訟移送至有審判權的管轄法院。但其他法律另有規定者，不在此限。
三讀條文也明定，移送的裁定確定時，受移送法院認其也無審判權者，應以裁定停止訴訟程序，並向其所屬審判權的終審法院，請求指定有審判權的管轄法院。終審法院認受移送法院有審判權，應以裁定駁回之；認受移送法院無審判權，應以裁定指定其他有審判權的管轄法院。
所謂的終審法院為最高法院、最高行政法院或懲戒法院第二審合議庭。（編輯：黃國倫）1101123