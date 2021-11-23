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《青春弑戀》上映！新住民導演：原想待30天竟變20年

▲導演何蔚庭（右）稱讚林柏宏是一位敬業的演員。（圖／電影《青春弒戀》提供）
▲導演何蔚庭（右）稱讚林柏宏是一位敬業的演員。（圖／電影《青春弒戀》提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-23 16:34:39

《四方報》報導，來自馬來西亞的新住民導演何蔚庭所執導的新片《青春弒戀》入圍5項金馬獎，何蔚庭笑談當初來台灣只是想旅遊，沒想到愛上台灣，最終定居20年，成為落地生根的新住民。而他提到台灣包容度很高，尊重創作者的發揮，讓他相當喜歡。 

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何蔚庭在接受採訪時笑稱：「來台灣時只帶了1個行李，原本想待30天結果變成20年，還在這裡結婚有小孩。」他說離開家鄉馬來西亞赴紐約讀書時，看著學校放映名導侯孝賢、蔡明亮和楊德昌等台灣新浪潮的作品，不只愛作品也對台北心生嚮往，畢業後也決定到台灣看看，沒想到一來就決定在台灣定居。 

何蔚庭根據觀察、搜集資料與周遭朋友的生活，安排故事裡6個主要角色不同的背景，交織出看似疏離又相互連動的網絡。「台灣電影裡的年輕人多半是高中生，連大學生都很少。但畢業後，一定有2、3年混亂的狀況，卻沒人拍出來。我知道這階段會碰到工作、情感、父母的期待等問題，就想辦法用電影呈現。」他說。 

該部片除了入圍金馬獎，還獲英國國際電影雜誌《Screendaily》，評選為2021年最值得全球影展關注的電影之一。《青春弒戀》由何蔚庭執導、演員林柏宏、林哲熹、李沐、陳庭妮、丁寧、姚愛寗主演，探討網路世代與現實的關係。 


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