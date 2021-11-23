T1／旅美多年充當翻譯？胡瓏貿扮演溝通橋樑：以身作則
T1 League高雄海神創隊元年請來前澳洲國家隊教練喬伊斯（Brendan Joyce）接任總教練，陣中還有4位外援，洋將和本土球員如何溝通？海神一哥胡瓏貿大學旅美多年英文自然沒問題，他表示自己都用「以身作則」來扮演溝通橋梁。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-11-23 17:17:49
海神今天在高雄舉行成軍記者會，4名外援包含亞洲外援一同現身會場，2位美國籍球員亞歷山大(Xavier Alexander)、霍爾(Ferrakohn Hall)，立陶宛庫的薩斯(Mindaugas Kupsas)以及菲律賓的布銳克曼(Jason Brickman)。
胡瓏貿透露4名洋將人都非常好，也很好溝通，「球場上他們很無私，也很願意跟隊友溝通，其實隊友很多不會講英文的，但他們都能打成一片，我覺得大家像家人一樣，不分你我一條心，這樣是最好的。」
胡瓏貿表示他常會和喬伊斯溝通交流，「我蠻喜歡和他聊天。之前沒聽過他。以前隊友在澳洲曾經在他的執教下打過球，才有稍微了解。我想多跟教練互動，會比較瞭解教練想要傳達的事情，告訴我怎麼樣幫助球隊，希望我在球隊上有怎樣的貢獻。」
身為隊上一哥，胡瓏貿也扮演溝通橋樑，「就以身作則，用最簡單的方式，教練說什麼我就傳達，我沒辦法做到或來不及的時候，就親身經歷，大部分的時候我都當第一個來做的，後面大家就可以模仿我，會比較簡單讓大家快速理解教練要什麼。」