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年輕人買不起可先租房？張金鶚：租屋黑市問題更嚴重

▲針對央行總裁楊金龍建議年輕人買不起可以先租房子，學者認為現在租房亂象也是一塌糊塗，租屋黑市問題更嚴重，導致「買也買不起，租也租不好」，政府應正視租屋市場，租屋市場弄好，民眾買房壓力也會減輕。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對央行總裁楊金龍建議年輕人買不起可以先租房子，學者認為現在租房亂象也是一塌糊塗，租屋黑市問題更嚴重，導致「買也買不起，租也租不好」，政府應正視租屋市場，租屋市場弄好，民眾買房壓力也會減輕。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-11-23 17:23:31

中央銀行總裁楊金龍在立法院財委會談及年輕人買不起房，提出「如果負擔不起，可以先租房子」的建議，還說自己也是40歲才首購買房，此話一出引發許多年輕人不滿。對此，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚今（23）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，楊金龍講這句話本質上也沒錯，只是現在租房亂象也是一塌糊塗，租屋黑市問題更嚴重，搞得大家「買也買不起，租也租不到，租得到也是被剝削」，呼籲政府應正視租屋市場，優先解決租屋問題，租屋市場弄好，大家也比較沒有買房壓力，這才是根本解決之道。

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張金鶚認為，楊金龍談到年輕人買不起房可以先租房，這沒錯，他也主張年輕人在家庭及事業還沒安頓好，不該先買房，只是楊金龍可能講太快，尤其站在央行總裁位置不宜這麼簡單帶過。不過，他也說，租房確實也是很重要的事，政府更要好好正視租屋市場問題，現在租房亂象是一塌糊塗，租屋黑市很嚴重，「搞得大家也買不起，租也租不到，租得到也被剝削」，高雄城中城大樓火警就燒出租房問題。

他進一步說明，弱勢才是租屋的大宗，但90%的房東不報稅，租屋資訊也不透明，租屋黑市嚴重，「尤其房東不報稅，導致政府提供給弱勢的租金補貼也下不去，包租代管也沒法做，因為房東不願拿到這補貼，拿到補貼就得報稅，對房東划不來。」在不租給弱勢情況下，政府說買不起可以先租房，卻又沒地方可租，即便租到也可能是很爛的。

張金鶚更點名內政部沒把租屋市場搞好，變成大家被逼著買房，但如果弱勢者買不起房，改而去租房，房價自然也會跌下來，因此楊金龍的談話的背後也凸顯「現在房子買又買不到，租又租不好，租屋黑市問題比買屋更嚴重」，他覺得住房最優先要解決的就是租屋市場，先搞好租屋問題，就可減輕很大的買房壓力。

他除了呼籲財政部要更積極清查多屋者的租賃所得，而且囤房3戶以上就該查之外，也可透過吹哨者條款，讓舉報者也有獎金可拿，這樣他不相信哪個房東敢逃漏稅？尤其很多房東還會隔成很多小套房出租，造成居住安全。此外，張金鶚也提到，現在實價登錄2.0也沒有租屋市場，一般老百姓也不登錄，「為何買賣要登錄，租屋就不登錄？」政府沒真正重視這問題，租屋才是弱勢的人，這也是讓他覺得不可思議及政府失職的地方。

張金鶚強調，政府應優先處理租屋市場及囤房稅，「囤房稅實施，讓超過160萬空屋釋出，租給弱勢者可再享有租稅減免，供給就會大量增加，政府也可減少蓋社會住宅，租金就會下來，租金下來大家改租房子，房價也會下來，這才是根本解決之道。」

當然，對於炒房、高房價，央行還是有責任要做，他建議加深「差別利率」的力道，透過選擇性信用管制，降低投資客的貸款成數、提高利率，藉此讓投資客覺得房子「無利可圖」。當然，張金鶚也提到現在買房風險也增加，除了高房價，還有升息壓力，「現在不是買房很好時機，負擔能力可能會不足，這點在買房時也要特別注意。」

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