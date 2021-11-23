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竹縣長楊文科：規劃半導體產業用地500-1000公頃

▲新竹縣長楊文科召開記者會強調，國土計畫中規劃的半導體相關產業用地，至少500-1000公頃。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科召開記者會強調，國土計畫中規劃的半導體相關產業用地，至少500-1000公頃。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-23 17:02:59｜2021-11-23 17:07:37

新竹縣長楊文科今(23)日召開記者會，針對有民代質疑台積電到高雄設廠是「新竹警訊」一事再次聲明，針對未來高科技產業的用地需求，已在國土計畫中規劃至少500公頃土地給半導體相關產業使用。

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楊文科說明，科學園區高科技產業的土地需求與供給是由科技部做整體規劃，任何一家廠商要去竹科、中科、南科，產業布局是根據它的需求而前去設廠，如到日本、美國設廠同樣是根據全球巿場需求與布局所做的決定，「難道說這也是國家的警訊?」

楊文科引用數據指出，台積電寶山一期面積32.72公頃，開發工程費81億元，是3奈米製程，引進產業人口2300人，居住400人，年產值1041億元，關聯產業效益4.87兆元；寶山二期面積91.35公頃，工程總經費295億元，是2奈米製程，引進人口2500人，居住1000人，年產值4646億元，關聯產業效益22.35兆元。

楊文科也表示，未來高科技產業的土地需求，已在國土計劃中規劃有產業園區用地，已在研擬高科技業用地至少500-1000公頃土地給半導體相關產業使用。

楊文科強調，高科技產業的佈局是非常專業的，縣市首長應有政治家的擔當，要誠實說話，政客是為了下一次選舉，政治家是為了下一代幸福著想。大新竹合併需要考量人民的福祉及國土發展的必要，沒有人可以反對，但是絕對不能草率行事，或因人設事，必須要審慎考量來決定。

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