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促進青年職場安全 中市多管齊下落實職安觀念

▲市長盧秀燕在市政會議表示，希望藉由市府的力量減少職災，維護青年權益，並落實勞工相關法令。（圖／市府提供）
▲市長盧秀燕在市政會議表示，希望藉由市府的力量減少職災，維護青年權益，並落實勞工相關法令。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-23 17:21:43

台中市政府為培養青年職業安全衛生觀念，積極推展職安教育訓練、校園巡迴演講、大專院校安全夥伴策略聯盟、青年職安衛體驗等一系列活動，確保職場新鮮人安全健康。市長盧秀燕今（23）日在市政會議表示，希望藉由市府的力量減少職災，維護青年權益，並落實勞工相關法令，保障勞工工作環境安全。

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台中市勞動檢查處長邱怡川在市政會議中，以「促進青年朋友職場安全」為題進行專案報告。盧市長表示，台中是全台第二大城，工作場域相當多，希望透過市府勞動檢查，保障勞工工作環境安全，同時了解業者是否落實勞工權益相關法令。

此外，由於青年投入職場的時間相對較短，對於職場安全可能不那麼純熟，希望透過市府的力量加強青年就業保障，市府會持續努力減少職災、促進青年權益、增加就業機會，讓台中成為就業宜居的好城市。

勞動檢查處長邱怡川指出，為培養青年職業安全衛生觀念，市府舉辦校園高中職宣導會，導入實務性勞動教育，並透過教育宣導方式認識職業災害類型及預防對策，建立正確安全勞動價值觀；也執行職業安全衛生專案檢查，針對製造業、營造工地、餐飲業、大賣場及加油站等僱用青少年較多的工作場所，實施青少年職業安全衛生專案檢查，108年起每年實施青少年安全衛生勞動檢查5060場次。

邱處長說，市府也提出創新作法建構職場安全健康防護網，於109年辦理「台中市職場安全衛生防災科技展示暨體驗活動」，以展示車至事業單位、校園及轄內工業區提供工安互動體驗巡迴展覽，提供各式互動道具及個人防護器具供現場體驗，並搭配各種工安宣導影片，共辦理65場次。

市府也透過青年職場安全體驗營隊、職場實境安全衛生體驗訓練、職場安全衛生資源共享平台、職業災害預防宣導暨研討會、外送平台業者管理、外籍移工安全衛生教育訓練、職業安全衛生攝影徵選比賽、職業安全衛生兒童繪畫比賽等，增強宣導強度與廣度，致力降低青年朋友職業災害。

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