促進青年職場安全 中市多管齊下落實職安觀念

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此外，由於青年投入職場的時間相對較短，對於職場安全可能不那麼純熟，希望透過市府的力量加強青年就業保障，市府會持續努力減少職災、促進青年權益、增加就業機會，讓台中成為就業宜居的好城市。
勞動檢查處長邱怡川指出，為培養青年職業安全衛生觀念，市府舉辦校園高中職宣導會，導入實務性勞動教育，並透過教育宣導方式認識職業災害類型及預防對策，建立正確安全勞動價值觀；也執行職業安全衛生專案檢查，針對製造業、營造工地、餐飲業、大賣場及加油站等僱用青少年較多的工作場所，實施青少年職業安全衛生專案檢查，108年起每年實施青少年安全衛生勞動檢查50至60場次。
邱處長說，市府也提出創新作法建構職場安全健康防護網，於109年辦理「台中市職場安全衛生防災科技展示暨體驗活動」，以展示車至事業單位、校園及轄內工業區提供工安互動體驗巡迴展覽，提供各式互動道具及個人防護器具供現場體驗，並搭配各種工安宣導影片，共辦理65場次。
市府也透過青年職場安全體驗營隊、職場實境安全衛生體驗訓練、職場安全衛生資源共享平台、職業災害預防宣導暨研討會、外送平台業者管理、外籍移工安全衛生教育訓練、職業安全衛生攝影徵選比賽、職業安全衛生兒童繪畫比賽等，增強宣導強度與廣度，致力降低青年朋友職業災害。