房價攀漲何時是進場買房時機? 議員針對局處長做民調

台中市房價不斷攀升，何時才是進場買房好時機？市議員林祈烽、施志昌和鄭功進 3 人關心房價節節高漲，年輕人買不起房問題。林祈烽說，他經常碰到長輩詢問，房價一直漲，但小孩要結婚成家，現在到底適不適合進場買房？對此，都市發展局局長黃文彬表示，現在房價貴，以後可能更貴，年輕人要有理財的概念，開始可以先租房住，往後再看狀況思考購買。

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林祈烽說，年輕人都希望能買一間可以安頓妻小的房子，未來才有希望，但很多人都把房地產當成是投資的標的物，而不是居住的工具，之前台中市有幾棟超高樓層的豪宅，每坪都來到 6 字頭或 7 字頭的價位，更有豪宅是賣到每戶總價 1.6 億元的最高價，打破七期揭露的成交記錄。

在目前房地都飆漲的情況下，林祈烽詢問在座的多位局處長，現在會不會進場買房子？建設局長陳大田說，現在房價節節上揚，在這可能通膨的時代，他會再多觀察一下。水利局長范世億表示，他現在有房子住，沒有考慮再買房。住宅發展工程處副處長陳煒壬則說，他會考量收入所得和區位，再來做全盤的決定，現在還要再思考一下。