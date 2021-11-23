房價攀漲何時是進場買房時機? 議員針對局處長做民調
台中市房價不斷攀升，何時才是進場買房好時機？市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人關心房價節節高漲，年輕人買不起房問題。林祈烽說，他經常碰到長輩詢問，房價一直漲，但小孩要結婚成家，現在到底適不適合進場買房？對此，都市發展局局長黃文彬表示，現在房價貴，以後可能更貴，年輕人要有理財的概念，開始可以先租房住，往後再看狀況思考購買。
記者柳榮俊/台中報導
2021-11-23 17:40:26
林祈烽說，年輕人都希望能買一間可以安頓妻小的房子，未來才有希望，但很多人都把房地產當成是投資的標的物，而不是居住的工具，之前台中市有幾棟超高樓層的豪宅，每坪都來到6字頭或7字頭的價位，更有豪宅是賣到每戶總價1.6億元的最高價，打破七期揭露的成交記錄。
在目前房地都飆漲的情況下，林祈烽詢問在座的多位局處長，現在會不會進場買房子？建設局長陳大田說，現在房價節節上揚，在這可能通膨的時代，他會再多觀察一下。水利局長范世億表示，他現在有房子住，沒有考慮再買房。住宅發展工程處副處長陳煒壬則說，他會考量收入所得和區位，再來做全盤的決定，現在還要再思考一下。
都發局長黃文彬說，何時進場買房，要視每個人的理財狀況，年輕人要對財富有管理的概念，加上父母親的協助，雙薪夫妻一起把成家的工程建立起來。現在應該是思考購買房子的時間，現在房價貴，以後可能更貴，剛開始沒錢，可以用租的方式，累積了一定的財富再去思考購買。