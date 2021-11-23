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不只台企計畫從越南移轉！韓國三星佈局印度與印尼

▲除了台灣企業面對人力缺乏而不得不尋找其他替代國家，韓國科技龍頭公司三星也計畫移轉生產地。 （圖／記者劉士成攝）
▲除了台灣企業面對人力缺乏而不得不尋找其他替代國家，韓國科技龍頭公司三星也計畫移轉生產地。 （圖／記者劉士成攝）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-23 18:30:00

《四方報》報導，越南當局一解除胡志明與周遭地區的防疫封城措施，工人們便蜂湧逃離逃離疫情重災區的南部工業區。越南政府估計，可能有超過200萬人離開。而這也直接影響台灣鞋龍頭寶成越南廠無法順利恢復運作，仍在尋找替代性人力。除了台灣企業面對人力缺乏而不得不尋找其他替代國家，韓國科技龍頭公司三星也計畫移轉生產地。 

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據悉，越南人力成本上漲，另一方面也是因為疫情影響使得越南部分產線規模縮減，因此三星希望透過此次調整降低在越南地區產能，並且將更多產能移轉到印度及印尼。 

根據韓媒TheElec報導，三星在越南有兩家智慧機工廠，分別位於北寧省(Bac Ninh)和太原省(Thai Nguye)。去年兩廠合計生產1.82億支智慧機，約佔三星總產量的61%，今年11月為止，越南廠仍佔三星智慧機生產比重的6成。 

TheElec取得的重整計畫顯示，三星有意做出調整，要把越南廠比重降為5成、每年產量為1.63億支。與此同時，三星將擴大印度廠產能，從當前的每年生產6,000萬支、2022年時增至生產9,300萬支。另外，2022年印尼廠產能也將增加1,000萬支、至每年1,800萬支。 


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