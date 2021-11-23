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日職／拚東山再起！今宮健太肌肉改造中　球棒加重20克

▲軟銀今宮健太(圖／取自軟銀推特)
▲軟銀今宮健太(圖／取自軟銀推特)

記者黃泓哲/綜合報導

2021-11-23 17:56:07

日本職棒（NPB）軟體銀行鷹本季以太平洋聯盟第四作收，這支洋聯霸主球隊度過2021失落球季，同樣失落的還有曾經的陣中主戰游擊手今宮健太，本季同樣是不完全燃燒球季。根據日媒《報知體育》報導，今宮健太正積極「肌肉改造中」，並且將球棒重量增加20公克，希望奪回先發位置。

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今宮健太是軟銀鷹過去相當倚重的中線戰力，從2013至2017連續5年拿下游擊金手套獎，且打擊也偶有突出亮眼表現。近年受到右肩膀、左大腿等傷勢影響脫離戰線。

本季10月21日軟銀對戰火腿的比賽，今宮健太嘗試盜二壘時左脛骨挫傷下二軍，之後就在二軍休養，總計出賽125場，繳出78支安打、4轟、30分打點，打擊率2成14的成績，2022年球季在新任監督藤本博史帶領下，今宮健太要和牧原大等好手重新競爭先發游擊。

23日今宮健太接受日媒採訪時表示，休季的課題就是肌肉改造，為自己設定143場全勤的目標，並且會持續重量訓練改善身體能力。

此外原本今宮健太使用870克的球棒，下個球季起將改拿890克的球棒，並且活用球棒的重量進行擊球，期待在2022年球季能東山再起。

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