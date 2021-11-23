名家論壇》蕭徐行／核四公投，照出國民黨「窩裡鬥」特性

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國內民調顯示，四項公投目前呈現2案穩定過關，2案陷入拉鋸的膠著狀態，而且在民進黨全力動員下，全黨猛攻核四案，反而讓半年前四個公投案皆可能過關的樂觀氣氛，一轉為兩案會過關，兩岸現膠著，甚至四案正反拉鋸逐步縮小的悲觀前景。在執政黨發動海陸空三軍連番轟炸下，如果國民黨不再加把勁，黨的領導者還在互相指責，相互窩裡鬥，這場原本具有動搖民進黨政權的公投大戲，將反過來成為國民黨的「滑鐵盧之役」，讓萎縮中的國民黨更加弱勢。
民進黨在刪Q罷免案失手後，明確清楚地把四大公投案定位為「政權保衛戰」。民進黨擔心公投投票如果一再敗退，將使得疫情所累積的民怨以及民生經濟不彰的怨氣，隨著公投案守不住而讓綠營士氣一瀉千里，那麼明年九合一地方大選將兵敗如山倒，蔡英文將成為跛腳總統，蘇貞昌也將辭職下台，屆時民進黨的內部派系鬥爭會加劇，甚至在2024年全國大選中「未分先裂」，最後讓全國執政權面臨激烈挑戰。
為了維護江山，民進黨乃把四大公投的抗爭戰提升為「藍綠對立」，不惜祭起「抗中保台」策略，企圖激發意識形態選票，刺激投票率以來壓制目前仍占上風的「四個同意」主張；民進黨也善用分化的手段，故意激起國民黨與民間團體的矛盾，只要國民黨與民間團體自顧自的又投鼠忌器，雙方的實力就會相互抵消，力量無法凝聚。此外，民進黨更藉由國民黨內對於「重啟核四」案的意見不一，持續的見縫插針，企圖分裂國民黨在重啟核四案上的力量，也在藉由製造藍營政治人物的心結，已裂解國民黨「可能」記取教訓，會在2024年好好「團結」對抗民進黨政權的契機。
半年前情勢看好的四項公投，會在六個月後陷入反萊豬、公投可綁大選兩案「領先」；藻礁、重啟核四案呈現拉鋸，根本的原因就是在於國民黨提不出明確的公投戰略，讓同志們在整個公投立場上陷入「不知所從」的依據。更糟糕的是像馬英九這樣拿著大砲轟打自己同志的怪異邏輯。
馬總統完全遺忘了當初核四發電計畫是在他的決定下凍結的，核四能否重啟其實關鍵還在於中央政府的態度。如果馬先生認為核能發電對於台灣這麼重要，核四啟動對於台灣整體電力布局有重要的位置，當初在民意極大的壓力下，就該效法孟子「雖千萬人吾往矣」的態度，即使造成社會的反對，也該全力以赴啟動核四，那麼今天就沒這個重不重啟的困擾了；而非擔心社會正反分裂，擔心社會動盪而主動「凍結」核四，如今再來說三道四，根本為德不卒。再說，氣候變遷早在馬總統任內就已是全球話題，民眾仍然做此選擇除了尊重外，馬總統更該抨擊中央政府不懂核廢料，怎麼反而來指責自己的縣市長，甚至「公開」的批駁。
馬英九也說，當年興建核四時就已規畫了核廢料處理方式，又說核能技術日新月異，國際對於核廢料處理方法早就已發展到回收再利用的階段，如果真的是這樣，記憶所及，當年凍結核四時皆不曾聽到馬總統用上述的理由來努力說服台灣民眾支持核能，勇敢地捍衛核能，只說留待後任政府與後代子孫來決定。如今看到重啟核四案陷入悲觀情境，不敢重砲轟擊中央政府；反而來酸一下自己的縣市長同志，這樣「窩裡鬥」有需要嗎，這不是讓民進黨更找到國民黨意見不一的證據，做球讓民進黨殺球嗎?這樣的做法只是讓核四重啟案通過更為悲觀而已。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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