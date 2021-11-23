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光洋科董事會臨時動議換董座　金管會：公司治理不好示範

▲針對光洋科經營權爭議，金管會今（23）日表示，櫃買中心仍在了解是否違法，但董事會以臨時動議改選董事長，在公司治理上確實是不好的示範。（圖／NOWnews資料照）
▲針對光洋科經營權爭議，金管會今（23）日表示，櫃買中心仍在了解是否違法，但董事會以臨時動議改選董事長，在公司治理上確實是不好的示範。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-11-23 18:16:21

針對國內靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，金管會證期局副局長郭佳君今（23）日表示，11月5日光洋科董事會突然以臨時動議改選董事長，這部分是否違法，櫃買中心還在了解中，但董事會以臨時動議突然改選董事長，「在公司治理上確實是不好的示範」。

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郭佳君指出，面對上市櫃公司經營權之爭，金管會的立場及原則就是要確保投資人權益及維護市場交易秩序，不管你是公司派還是市場派，不管你是哪一派，相關作為都要符合相關法令規定。至於光洋科經營權之爭是否有違反法令規定？這部分櫃買中心還在了解中。

對於台鋼集團被外界冠上禿鷹集團的稱號，郭佳君說這是外界引用的，金管會不予評論，而且是不是禿鷹也不是金管會關切的重點，金管會關切的重點是投資人權益有沒有被損害？市場交易資訊有沒有被打擾？金管會關心的重點是這兩個，不管你是哪一派都要符合相關規定，在金管會心目中就是投資人權益及市場交易秩序最重要，也是金管會一貫立場。

至於經濟部是否發給光洋科公司變更登記將聽取金管會意見？郭佳君說因為櫃買中心還在查有無違規，因此金管會還沒有給經濟部正式意見。不過，郭佳君也再次重申，對於上市櫃公司經營權之爭，金管會不會介入，也不會站在哪一派，金管會關心的只有投資人權益及市場交易秩序這兩重點，所以不管那一邊都會檢視有沒有符合規定，而且「檢視不等於干涉個案」。

不過，郭佳君說，光洋科經營權之爭的源頭在於11月5日開的董事會，以臨時動議改選董事長，這部分是否違法，櫃買中心還在了解，但臨時動議突然改選董事長，「在公司治理上實是不好的示範」。

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