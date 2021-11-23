中興新村地方創生基地揭牌 期許加速帶動地方活化

國發會今天在中興新村掛牌成立「中興新村地方創生青年創業孵化基地籌備處」，由國發會副主委游建華等人揭牌；中興新村將承接地方創生新任務，成立青年創業孵化基地，至少輔導40個案，加速帶動中興新村活化，落實地方創生政策推動。





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國發會2017年承接中興新村活化業務，從盤點至辦公廳舍整修和恢復行政機能的活化政策，皆有相當成果。這次地方創生成為串連中部人、產、地結合的青年創業培訓重鎮，希望在工業技術研究院專業營運，結合優美環境，開發新的發想與創意，藉由青年創業為中興新村帶來新活力。





▲來賓和居民皆期許中興新村藉由地方創生，讓更多青年找到返鄉工作與創業機會。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.23)

游建華表示，台灣推動地方創生政策近三年，在台灣各個角落陸續開花結果，透過中興新村閒置空間活化再生，作為創生培力及青年創業基地，並以光華里眷舍群10戶作為第一期場域，接續編列經費整修「前車輛行車事故鑑定會」與「松園四館」及中興牌樓左右兩處服務中心，作為第二期地方創生與青年創業孵化團隊進駐、地方創生常設展覽與商業前測中心。





為加速帶動中興新村活化與落實地方創生，國發會23日於光華路99號成立「中興新村地方創生青年創業孵化基地籌備處」，中興新村迎接另一個地方創生的新任務，成立青年創業孵化基地。來賓和居民皆期許中興新村藉由地方創生，讓更多青年找到返鄉工作與創業機會，為地方帶來產業創新和文化傳承效果，改變中興新村沒落印象。





















